Advierten del grave peligro del volcán de San Vicente y las Granadinas

Fotografía satelital facilitada por Maxar Technologies que muestra el volcán La Soufriere en San Vicente y las Granadinas, el 2 de abril de 2021. EFE/Maxar Technologies

San Juan, 21 abr (EFE).- El científico responsable del seguimiento de la erupción del volcán La Soufriere en el territorio caribeño de San Vicente y las Granadinas, Richard Robertson, advirtió este miércoles del grave peligro al que todavía está expuesto la ciudadanía al no haber terminado la erupción, a pesar de una disminución de la actividad.

Robertson señaló en declaraciones a la prensa local que el volcán, que entró en erupción el pasado 9 de abril, tres meses después de comenzar su actividad tras décadas de falta de cualquier movimiento, se encuentra actualmente en la fase en la que ocurren más muertes durante las erupciones volcánicas.

"Su patrón de actividad sísmica durante los últimos días es típico del crecimiento y destrucción de los domos de lava, por lo que las personas tienen que mantenerse a distancia seguras", advirtió.

El Centro de Investigación Sísmica de la Universidad de las Indias Occidentales informó de que la actividad sísmica en La Soufrière continúa registrando pequeños movimientos tectónicos, causa del desprendimiento de rocas.

El profesor Robertson dijo que las personas deben, específicamente, mantenerse alejadas del área de la isla de San Vicente -donde se ubica el volcán- conocida como Rabacca.

NO HA CESADO TODAVÍA SU ACTIVIDAD

"El volcán no ha cesado su actividad todavía y en todas las partes de la zona roja es extremadamente peligroso, incluso durante estas pausas", dijo Robertson. .

"Ha demostrado que puede cambiar su patrón en minutos sin ningún otro indicio", dijo sobre el volcán, que explotó por última vez el domingo, después de una pausa de 41 horas.

“Una vez que los volcanes entran en erupción como lo está ahora pueden ser peligrosos y violentamente explosivos, como lo ha demostrado este", advirtió.

Robertson dijo que si bien estamos ante un período actual de "aparente inactividad", el volcán todavía puede provocar muchas sorpresas.

EL MAGMA TRATA DE SALIR

"El magma está tratando de salir y no sabemos exactamente cuándo lo hará", dijo Robertson, quien adelantó que en su opinión el volcán solo ha expulsado ni un tercio del material producido consecuencia de la erupción actual.

"Cuando el volcán entra en este tipo de patrón en el que parece que no haya mucha actividad, la gente tiende a bajar la guardia y hacen cosas que pueden provocar peligro.", advirtió.

Respecto a la zona de la Rabacca, subrayó que está en el camino principal para los lahares -avalanchas-, y agregó que estos flujos de lodo son lo suficientemente grandes como para ser considerados un auténtico peligro.

MEDICIONES DE DIÓXIDO DE AZUFRE

Dijo que las mediciones del flujo de dióxido de azufre en el volcán La Soufriere se realizaron nuevamente a lo largo de la costa oeste el martes, lo que arrojó un promedio de 350 toneladas por día.

El Centro de Investigación Sísmica de la Universidad de las Indias Occidentales estima que el volcán continúa en erupción y su patrón de actividad sísmica durante los últimos días es típico del crecimiento y destrucción de los domos de lava.

El volcán La Soufriere entró en erupción el pasado 9 de abril, tres meses después de erupciones efusivas. Según informó el domingo la Organización Nacional para la Gestión de Emergencias (NEMO, en inglés), un total de 4.166 personas se encuentran albergadas en 87 refugios, mientras que 3.718 personas están resguardadas en viviendas privadas.