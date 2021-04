ACTUALIZA 1-OPEP+ se encamina a reunión principalmente técnica la próxima semana: Rusia, fuentes

(Agrega detalles, citas y contexto; añade autores y procedencia)

Por Gleb Stolyarov, Alex Lawler y Ahmad Ghaddar

21 abr (Reuters) - La OPEP+ se encamina a celebrar una reunión principalmente técnica la próxima semana donde es poco probable que haya cambios importantes en la política, dijeron el viceprimer ministro ruso y fuentes de la alianza.

Alexander Novak dijo el miércoles que el grupo podría confirmar o modificar los planes de producción actuales tras su decisión de aliviar las restricciones a la producción.

"Nos reunimos hace un mes, discutimos nuestro plan de acción para (los próximos) tres meses. Entonces, si no sucede nada extraordinario, nuestra tarea será confirmar estos planes y modificar los nuevos", dijo Novak a la prensa.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y un grupo de aliados liderado por Rusia, conocidos como OPEP+, sorprendieron al mercado en su reunión del 1 de abril al acordar una reducción gradual sus recortes récord.

Acordaron reducir los recortes de unos 7 millones de barriles por día (bpd) en 350.000 bpd en mayo, otros 350.000 bpd en junio y 400.000 bpd más o menos en julio.

Además, Arabia Saudita dijo que eliminaría gradualmente sus recortes voluntarios adicionales para julio, una medida que agregará 1 millón de bpd durante los próximos tres meses.

Dos fuentes de la OPEP+ dijeron que no esperan que la reunión de la próxima semana introduzca cambios al acuerdo actual. "Creo que la próxima reunión será simplemente para monitorear el mercado", dijo una de las fuentes.

Ha habido algunas discusiones sobre la celebración de una reunión únicamente del comité ministerial (JMMC) el 28 de abril y la eliminación de la cita ministerial completa, dijeron las fuentes, pero no se ha tomado ninguna decisión al respecto.

Novak dijo que no ha habido ninguna propuesta oficial sobre un cambio en los planes de la reunión. "No obstante, si los colegas tienen una opinión consolidada de que no es necesario establecer la reunión ministerial, parece que seguramente se realizará la JMMC", señaló.

La OPEP elevó su pronóstico de demanda mundial de petróleo para 2021 en 70.000 bpd, a 5,95 millones de bpd, en su último informe mensual, con expectativas de que la pandemia que diezmó el uso de combustible disminuya.

Para el 26 de abril hay programada una reunión del comité técnico, donde se discuten los fundamentos del mercado y el cumplimiento de los recortes de producción.

Dos fuentes dijeron a Reuters que el cumplimiento de marzo fue del 113%, sin cambios desde los niveles de febrero.

Novak también afirmó que el gobierno ruso está listo para discutir posibles restricciones a las exportaciones de gasolina para proteger el mercado interno. Las refinerías rusas producen anualmente 40 millones de toneladas de gasolina, de las cuales se exporta alrededor del 10%.

(Reporte de Gleb Stolyarov en Moscú, Alex Lawler y Ahmad Ghaddar en Londres; escrito por Vladimir Soldatkin y Ahmad Ghaddar; editado en español por Janisse Huambachano y Carlos Serrano)