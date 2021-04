2-0. El Argentinos de Gaby Milito vence a Nacional gracias a Ávalos y Herrera

Los jugadores de Argentinos Juniors celebran un gol de Emanuel Herrera (d), delantero de Argentinos Juniors, ante Nacional de Uruguay, en el estadio Diego Armando Maradona, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 20 abr (EFE).- Argentinos Juniors, dirigido por Gaby Milito, volvió a jugar este martes un partido de Copa Libertadores tras diez años y lo hizo con un triunfo ante el Nacional uruguayo por 2-0 con goles del delantero paraguayo Gabriel Ávalos y del atacante Emanuel Herrera.

El equipo local jugó los últimos ocho minutos con uno menos por la expulsión del defensor Carlos Quintana.

Ávalos anotó a los 25 minutos y Herrera a dos minutos del final del encuentro.

Los otros integrantes del Grupo F de la Copa Libertadores son el Atlético Nacional colombiano y la Universidad Católica chilena, que se enfrentarán el jueves.

Nacional, campeón del torneo uruguayo y ganador de la Libertadores en 1971, 1980 y 1988, salió al campo del estadio Diego Armando Maradona de Buenos Aires con determinación y estuvo cerca de convertir en los primeros minutos.

El Bicho aguantó los embates, se acomodó y consiguió el gol a los 25 minutos cuando Ávalos, el jugador más importante del partido, se adueñó de una pelota suelta en el área, se acomodó y definió de sobre pique.

El tanto no asustó a Nacional, que siguió buscando con ímpetu su gol.

Brian Ocampo y el delantero argentino Gonzalo 'Lavandina' Bergessio fueron los jugadores del equipo dirigido por Alejandro Cappuccio que más peligro generaron.

En los primeros minutos de segundo tiempo, el "Bicho" de La Paternal, campeón del certamen en 1985, se posicionó varios metros más atrás pero no por decisión propia.

Nacional lo fue empujando y Argentinos Juniors se conformó con algunos contraataques.

A pesar de atacar con mucha gente, los uruguayos no lograron tener jugadas claras de gol.

Con el paso de los minutos, los visitantes sintieron el desgaste y Argentinos Juniors, gracias a un buen juego colectivo con pases cortos, logró adelantarse en el campo y acercarse al arco rival.

A ocho minutos del final, Quintana vio la tarjeta roja y dejó a los locales con uno menos. Después, Nacional casi consigue la igualdad cuando un tiro libre de Leandro Fernández rozó el poste.

Aunque jugaba con diez, Argentinos Juniors consiguió sobre el cierre del partido su segundo gol gracias a Herrera, que había ingresado en el segundo tiempo.