1-0. Un gris 12 de Octubre vence a un Rosario con 'Vecchiodependencia'

Varios jugadores del 12 de Octubre de Paraguay fueron registrados este martes al celebrar un gol que su compañero Pablo César Leonardo Velázquez Centurión le anotó a Rosario Central de Argentina, durante un partido del grupo A de la Copa Sudamericana, en Villa Elisa (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 20 abr (EFE).- El 12 de Octubre venció este martes por 1-0, con gol de Pablo Velázquez, a Rosario Central en la primera jornada del grupo A de la Copa Sudamericana en un partido gris en el que los argentinos mostraron su dependencia del volante Emiliano Vecchio.

El gol del local llegó en el minuto 69, cuando 12 de Octubre estaba exhausto, dejando espacios por los costados, auténticos pasillos no aprovechados por los rosarinos que no merecieron perder, pero se vieron sorprendidos por la jugada de Velázquez.

El delantero marcó un gol de antología, de giro y disparo cruzado al palo izquierdo de Jorge Broum.

El equipo que dirige Pedro Sarabia se creció tras ese gol, poco antes del ecuador de la segunda mitad, pero la acción de Velázquez fue lo único destacable de un partido entre dos equipos grises sobre el campo.

Y es que el equipo de la ciudad de Itauguá, de local en el Luis Alfonso Giagni, el estadio de Sol de América, se encerró en su área desde el minuto uno en un esquema ultraconservador que ya repitió en sus dos partidos ante Nacional, al que eliminó en la primera fase de equipos locales tras una revancha a penaltis.

Ello dio espacio al equipo 'Canalla', que pese a controlar esa mitad dependió en exceso de Vecchio, el motor que cuando falla deja apagado el resto del conjunto.

Vecchio impulsó distribuciones de juego siempre con balones largos que se perdían ante el muro defensivo de la defensa rival, con el experimentado Paulo Da Silva dando seguridad al arquero Mauro Cardozo.

El 12 de Octubre se vio incapacitado para generar contragolpes, aunque contó con la colaboración de un equipo rosarino sin ideas y desordenado.

Dos disparos a puerta en la primera parte, de Marco Ruben y de Lucas Gamba, dieron la apariencia de peligro en ese periodo, en el que 12 de Octubre no se asomó al terreno rival.

Con el resultado, 12 de Octubre lidera el Grupo A, en el que también figuran el argentino San Lorenzo y el chileno Huachipato.