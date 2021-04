Reunión de cancilleres de Mercosur pasa al próximo lunes por la cumbre climática

En la imagen, el canciller de Argentina, Felipe Solá. EFE/Martín Alipaz/Archivo

Buenos Aires, 19 abr (EFE).- La reunión de los cancilleres de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay pautada para el próximo jueves para abordar asuntos comerciales del Mercosur se pospuso para el lunes 26 de abril, confirmaron a Efe fuentes oficiales.

La reprogramación obedece a que el próximo jueves se realizará la cumbre virtual de cuarenta líderes mundiales sobre cambio climático convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a la que fueron invitados a participar, entre otros, los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Brasil, Jair Bolsonaro.

No obstante, ese mismo jueves, los coordinadores de los cuatro socios del Mercosur realizarán una reunión del Grupo Mercado Común (GMC).

Con respecto al encuentro virtual de cancilleres del lunes 26, las fuentes oficiales consultadas por Efe indicaron que los dos "grandes temas" a abordar serán el arancel externo común (AEC) y la "flexibilización" del bloque en materia de negociaciones comerciales.

Estos asuntos, que están en la agenda del bloque hace tiempo, cobraron nueva fuerza el pasado 26 de marzo, cuando en la cumbre presidencial convocada para celebrar los 30 años de la creación del Mercosur Uruguay planteó abiertamente fuertes críticas al funcionamiento de la unión.

Uruguay y Brasil vienen planteando la necesidad de flexibilizar las normas que impiden que los países miembros del Mercosur negocien acuerdos comerciales con otros mercados de manera independiente y no como bloque.

Pero Argentina, que este semestre ocupa la presidencia del bloque, ha insistido en las últimas reuniones regionales en su "profunda vocación de negociar en conjunto con un Mercosur unido".

La otra gran discusión se centra en el AEC, cuyo proceso de revisión comenzó hace dos años.

El arancel máximo del bloque es del 35 %, pero el promedio aplicado es del 12 %, frente a una media global de 5,5 %.

Brasil impulsa una reducción arancelaria sustancial y amplia, pero Argentina, tradicionalmente más proteccionista, está dispuesta a rebajas más moderadas y selectivas, que no afecten manufacturas nacionales sin capacidad para competir con importaciones desde otros mercados.

"Con respecto al AEC, creo que vamos a negociar mejor si partimos de un AEC alto y después decidir entre nosotros, en conjunto, qué aranceles bajar y cuánto bajarlos de una manera realista", dijo este lunes el canciller argentino, Felipe Solá.

En un encuentro organizado por la Fundación Embajada Abierta y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Solá se preguntó si "es momento d acelerar" con esta cuestión "en plena pandemia" de covid-19 y "con la discusión interna" que hay en el bloque.

"Nosotros creemos que es el momento de unirnos más que nunca. Es el momento de ir mirando con prudencia dónde podemos ayudar, no es el momento de cortarse solos. Esa es la idea que vamos a llevar el 26 a la reunión de cancilleres del bloque", concluyó el ministro de Exteriores argentino.