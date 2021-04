REACCIONES-"A la basura, ya", hablan jugadores y entrenadores de los 12 de la Superliga

Foto de archivo ilustrativa del logo de la Premier League Feb 22, 2020 REUTERS/Andrew Yates

MADRID, 20 abr (Reuters) - A continuación, los comentarios del martes de jugadores, exjugadores y entrenadores de los 12 equipos europeos que crearán una Superliga Europea:

PEP GUARDIOLA, EXENTRENADOR DEL BARCELONA Y ACTUAL DEL MANCHESTER CITY

"No es un deporte si la relación entre el esfuerzo y el éxito no existe. No es un deporte si el éxito está ya garantizado o en el que no importa si pierdes. No es justo que un equipo luche, luche y luche en la cima y no pueda clasificarse porque es sólo para unos pocos".

GARY LINEKER, EXDELANTERO DEL BARCELONA Y DEL TOTTENHAM

"Vamos Barcelona, sois mucho mejores que esto. Esto no es lo que sois. Sois "Mes Que Un Club" ('Más que un club'). Demuestra que eso sigue siendo cierto".

CLAUDIO RANIERI, EXENTRENADOR DEL ATLETICO DE MADRID, DEL CHELSEA Y DEL INTER QUE LLEVO AL LEICESTER CITY AL TITULO INGLÉS

"Es muy triste para mí, la Superliga está muy mal. La historia del Leicester era algo especial y perdemos esas historias. En eso consiste el fútbol: Un desvalido puede ganar a un gran club, esa es la esencia del deporte".

MANUEL PELLEGRINI, EXENTRENADOR DEL REAL MADRID Y DEL MANCHESTER CITY

"La Superliga es una idea que va a liquidar el fútbol nacional en todas partes. El sentimiento de los hinchas están en las ligas nacionales. Yo creo que sería una idea para destrozar el fútbol nacional [...] No entiendo una liga en España sin los equipos más fuertes, que son tremendamente populares".

ANTONIO CASSANO, EXDELANTERO DEL REAL MADRID, AC MILAN E INTER MILAN

"El Nottingham Forest (ahora en la segunda división inglesa) también ha ganado dos Ligas de Campeones, las mismas que la Juventus [...] Deberían entrar también, no debería ser sólo por los resultados de los últimos años."

MICHAEL OWEN, EXDELANTERO DEL LIVERPOOL, REAL MADRID Y MANCHESTER UNITED

"Es una idea mal pensada que no puede ni va a funcionar. Proteger la pirámide del fútbol es primordial y cualquier propuesta tan radical como ésta requiere que todos los clubes y sus aficionados la apoyen. Este apoyo debería haberse buscado desde el principio. No se hizo y, por tanto, está condenada al fracaso. A la basura, ya y dejen que la gente recupere el deporte".

ERIC CANTONA, EXDELANTERO DEL MANCHESTER UNITED

"Los aficionados son lo más importante en el fútbol y hay que respetarlos. ¿Han preguntado estos grandes clubes a sus aficionados qué piensan de esta idea? No, por desgracia. Y eso es una pena".

DAVOR SUKER, EXDELANTERO DEL REAL MADRID Y DEL ARSENAL

"Hemos enviado un mensaje claro, mostrando solidaridad y unidad contra los intereses egoístas de los clubes más ricos y sus propietarios. Es una gran cosa que estemos unidos en nuestras actitudes y esfuerzos para mantener el fútbol accesible para todos."

PHIL THOMPSON, EXCAPITÁN Y EXENTRENADOR DEL LIVERPOOL

"¿Puede alguien de la cúpula de mi club de fútbol poner la cabeza por encima del parapeto y decirnos, POR QUÉ?"

PEPE REINA, EXPORTERO DEL BARCELONA Y EL LIVERPOOL Y ACTUAL DEL LAZIO

"Es cierto que la mayoría de esos equipos generan más que otros, pero el hecho de estar clasificado para una competición por decreto no es justo".

(Compilado por Joseph Walker; Editado en español por Javier López de Lérida)