La NBA aplaude la sentencia contra el policía que mató a George Floyd

Ciudadanos fueron registrados este martes al reaccionar tras conocerse el veredicto en contra del expolicía Derek Chauvin, quien fue hallado culpable de los tres cargos que se le imputaban por la muerte del afroamericano George Floyd durante un operativo policial en mayo de 2020, en Mineápolis (Minnesota, EE.UU). EFE/Craig Lassig

Redacción deportes, 20 abr (EFE).- La NBA reaccionó con satisfacción tras la sentencia contra el expolicía Derek Chauvin emitida este martes por un jurado en Mineápolis que declaró por unanimidad su culpabilidad de los tres cargos de los que estaba acusado por el asesinato del afroamericano George Floyd.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, y la directora ejecutiva de la Asociación de Jugadores de la NBA (NBPA), Michele Roberts, emitieron un comunicado conjunto en el que señalaron que "estamos satisfechos que parece que se ha hecho justicia".

"Pero también reconocemos que hay mucho trabajo por hacer y la NBA y la NBPA junto con nuestra recién creada Coalición por la Justicia Social, redoblaremos nuestros esfuerzos para defender cambios significativos en las áreas de justicia criminal y policía", añadieron Sivler y Roberts.

Ricky Rubio, el base español del equipo de la NBA de Mineápolis, los Minnesota Timberwolves, reaccionó en su cuenta de Twitter a la sentencia de Chauvin con un sucinto y claro "...justicia".

El pívot de origen dominicano de los Timberwolves, Karl-Anthony Towns, escribió en su cuenta: "Justica y rendir cuentas. Algo que nunca pensé que vería. Hay mucho más trabajo que hacer ¡pero es un principio increíble hacia la reforma que este país NECESITA!".

Otros dos jugadores de los Timberwolves también utilizaron Twitter para expresar sus sentimientos. Malik Beasley dijo "lágrimas de alegría" mientras que Jarrid Vanderbilt señaló que es "un paso más en la dirección correcta. ¡El cambio está sucediendo!".

La organización de los Timberwolves señaló en un comunicado que "durante toda nuestra historia, desigualdades raciales y sociales han estado enraizadas en nuestra sociedad. Esperamos que la decisión de hoy sea un paso hacia adelante, pero no alivia el dolor físico y emocional que sigue en un ambiente donde existe el racismo sistémico".

En California, LeBron James, la estrella de Los Angeles Lakers, también fue sucinto en Twitter: "RENDIR CUENTAS".

Mientras, Stephen Curry, el principal jugador de los Golden State Warriors retuiteó la reacción del político demócrata Cory Booker: "Este veredicto ha hecho justicia, pero no justicia para George Floyd. Verdadera justicia sería un país donde George Floyd estaría vivo hoy. Verdadera justicia exige acción, exige cambio y que hacemos todo lo posible para hacer que esto no pase otra vez y otra vez y otra vez".

Trae Young, el base de Atlanta Hawks, se expresó con dos manos en posición de agradecimiento y la expresión "hace mucho tiempo". En un tuit posterior añadió "MUCHO MÁS TRABAJO QUE HACER".