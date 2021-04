Keiko Fujimori pide a Evo Morales que "no se meta" en las elecciones de Perú

LIMA, 20 abr (Reuters) - La candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, pidió el martes al exmandatario boliviano Evo Morales que no se meta en las elecciones del país, luego que éste diera su respaldo a su rival en el balotaje, el socialista Pedro Castillo.

Morales expresó más temprano por Twitter su "admiración" y apoyo al izquierdista Castillo, quien sorpresivamente quedó primero en las recientes elecciones para pelear una segunda vuelta con Fujimori, hija del encarcelado exmandatario Alberto Fujimori.

Castillo, como lo hizo Morales antes, quiere redactar una nueva Constitución para debilitar a la elite empresarial y dar al Estado un rol más dominante en la economía. Promete además como plan de Gobierno nacionalizar "sectores estratégicos", como el gas, la minería y hasta el turismo.

"Quiero decir bien claramente al señor Evo Morales: Usted no se meta en mí país, no se meta en el Perú, fuera de Perú Evo Morales, nosotros no vamos aceptar su ideología, el socialismo del siglo XXI", afirmó en tono enérgico Fujimori a periodistas luego de una reunión con sus simpatizantes en Lima.

Morales, quien gobernó Bolivia durante 14 años y dejó el poder hace dos años luego de unas controvertidas elecciones en las que le dieron un cuarto mandato, había además deseado por Twitter éxitos a Castillo para su batalla con Fujimori.

"Los movimientos sociales e indígenas de América Latina y Caribe nos caracterizamos no solo por luchar y movilizarnos por nuestras reivindicaciones sino también por implementar cambios estructurales", dijo Morales, en la publicación por la red social junto a una foto con el candidato Castillo.

Fujimori, que postula por el partido de derecha Fuerza Popular, cargó también contra otros líderes de izquierda de América Latina, como el presidente venezolano Nicolás Maduro y el exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

"Le decimos fuera al comunismo, le decimos fuera a Maduro, le decimos fuera a Lula y a este tipo de ideología que lo que busca es destruir, generar división y traer pobreza la país", dijo Fujimori, que postula por tercera vez la presidencia.

Fujimori, que si gana podría ser la primera mujer presidente del país andino, plantea mantener el modelo económico de libre mercado en marcha en Perú desde hace tres décadas. (Reporte de Marco Aquino. Editado por Rodrigo Charme)