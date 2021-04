El Chelsea regresa a los puestos de Liga de Campeones con un gris empate

EFE/EPA/Mike Hewitt

Redacción deportes, 20 abr (EFE).- El Chelsea, rival del Real Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones, regresó a los puestos de acceso a la máxima competición continental pese a ser incapaz de pasar este lunes del empate (0-0) en casa ante el Brighton, en un encuentro marcado por las protestas de los aficionados en contra de la Superliga y que obligaron a retrasar el inicio del encuentro quince minutos sobre la hora prevista

Los cientos de aficionados que se congregaron en los aledaños de Stamford Bridge y que obligaron a salir al director técnico del club londinense, el exportero Peter Cech, a calmar los ánimos retrasaron la llegada del club al estadio.

Unas protestas que cesaron con la decisión del Chelsea de iniciar los trámites para abandonar la recién creada Superliga, de la que el conjunto “blue” era uno de los doce miembros fundadores.

Decisión que no impidió que los jugadores del Brighton, tal y como ya hicieron el lunes los del Leeds, calentasen sobre el terreno de juego con unas camisetas en las que podía leerse: “Liga de Campeones, gánatela. El fútbol es de los aficionados”.

Un enrarecido ambiente que no impidió al Chelsea, pese a los temores de su técnico, el alemán Thomas Tuchel, que aseguró que los acontecimientos de las últimas horas habían “distraído un poco” a sus pupilos, que los locales se hiciesen rápidamente con los mandos del encuentro.

El Chelsea penalizó cada mínima indecisión de Brighton con un fulgurante contragolpe como el que estuvo a punto de permitir al alemán Kai Havertz abrir a los 20 minutos el marcador con un remate que obligó a lucirse al guardameta internacional español Robert Sánchez.

Si por algo destaca el conjunto londinense desde la llegada al banquillo de Tuchel, además de por su solidez defensiva, es por la velocidad de la que es capaz de dotar a su juego de transición.

Mucho más le costó al Chelsea generar peligro cuando tuvo que atacar en estático, lastrado por la retrasada presencia de Mason Mount, al que Tuchel situó este lunes como compañero del italiano Jorginho en el doble pivote, en lugar de su habitual ubicación más cercana al área.

Una circunstancia que unida a la notable reducción de los errores en la circulación del balón del Brighton, impidió al Chelsea generar ninguna clara ocasión de gol en el tramo final de la primera parte.

Problemas que continuaron para el Chelsea en una segunda mitad en la que el Brighton fue adelantando cada vez más y más la línea de presión, dificultando enormemente la salida de balón de los locales.

Un valiente planteamiento que si bien sirvió a los visitantes para cortocircuitar el juego ofensivo del Chelsea, no se tradujo en claras ocasiones de gol para el Brighton.

Y cuando logró acercarse con peligro a la portería del español Kepa Arrizabalaga careció, como le ha ocurrido a lo largo de toda la temporada, del acierto necesario para adelantarse en el marcador.

Unas veces por errores propios, como en un fallido remate de Adam Lallana a los 77 minutos con todo a su favor para marcar, y otras la madera, como ocurrió dos minutos más tarde en un disparo de Danny Welbeck que se estrelló en el poste, impidieron al Brighton llevarse la victoria.

Falta de pegada que a punto estuvo de aprovechar el Chelsea a falta de cinco minutos para el final en un remate del delantero francés Olivier Giroud que se marchó fuera por poco.

Ocasiones fallidas que no impidieron al Chelsea sumar un punto que le sitúan de nuevo en puestos de acceso a la Liga de Campeones, mientras que el Brighton deberá seguir luchando por sellar la permanencia.