"Culpable, culpable, culpable": Hollywood aplaude la decisión del jurado sobre Derek Chauvin

En la imagen, la actriz estadounidense Viola Davis. EFE/Ettore Ferrari/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 20 abr (EFE).- Estrellas de Hollywood y del mundo del espectáculo en Estados Unidos mostraron este martes su alivio y amarga satisfacción por la condena a Derek Chauvin, el expolicía acusado de matar por asfixia al afroamericano George Floyd el 25 de mayo de 2020 y que fue declarado culpable de los tres cargos que afrontaba.

Los miembros del jurado decidieron de forma unánime que Chauvin es culpable de asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio involuntario en segundo grado, que acarrea hasta diez años de privación de libertad.

"Culpable, culpable, culpable... Nadie gana... George Floyd todavía sigue muerto... Y alguien finalmente fue responsable por ello... Derek Chauvin", escribió en Twitter Whoopi Goldberg.

"¡Culpable! ¡Como debía ser! Ahora... Descansa en paz George Floyd. Descansa. Tu familia y tú habéis sido reivindicados", apuntó Viola Davis.

Otras figuras de Hollywood como Kerry Washington insistieron en que "la lucha por la justicia no ha terminado" con este veredicto de culpabilidad.

"Culpable. Culpable. Culpable", escribieron tanto Dan Levy como Mandy Moore, siguiendo esa triple repetición que, poco a poco, se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Por su parte, Rosie Pérez admitió estar "gritando y llorando" al ver que se había hecho justicia, Patricia Arquette dio las gracias a los miembros del jurado y a los testigos en el juicio, y Lupita Nyong'o escribió simplemente la palabra "alivio" en su perfil de Twitter.

"Justicia. Mando mi amor a la familia y los amigos de George Floyd", apuntó Chris Evans.

Daniel Dae Kim aseguró que todo el mundo "recordará" este día.

"Descansa en paz, George Floyd. Has cambiado el mundo", indicó Alyssa Milano.

El mundo de la música, que como el cine y el resto de la industria del espectáculo en EE.UU. se volcaron el año pasado en las multitudinarias protestas antirracistas de Black Lives Matter para exigir justicia, también aplaudió la condena a Chauvin.

"Un comienzo, un pequeño grano de esperanza para nuestro futuro", afirmó Mariah Carey.

La rapera Cardi B calificó de histórica la condena a Chauvin en tanto que Questlove, el líder de The Roots, argumentó que "queda mucha montaña por escalar" para derrotar al racismo.

"Descansa en justicia, George Floyd", dijo Katy Perry.

"Este veredicto es solo el primer paso en una larga lista de injusticias frente a la comunidad negra, a menudo sin consecuencias. El trabajo no está ni cerca de estar hecho", resumió Justin Timberlake.