Brasil.- Un consorcio de CCR gana la licitación de las líneas 8 y 9 del metro de Sao Paulo

23/09/2020 Obras del metro de Sao Paulo (Brasil) ESPAÑA EUROPA CATALUÑA ECONOMIA COMSA



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El consorcio Via Mobilidade, formado por las empresas CCR y RuasInvest, ha ganado este martes la concesión de las líneas 8 (Diamante) y 9 (Esmeralda) del metro de Sao Paulo, gestionadas por la Compañía Paulista de Transporte Metropolitano (CPTM), con las que el Gobierno de Sao Paulo estima recaudar aproximadamente 2.600 millones de reales brasileños (390 millones de euros) en un contrato de explotación de 30 años.



Es la primera vez que la Administración paulista ha ofrecido líneas gestionadas por la CPTM, ya que hasta el momento solo se habían concedido al sector privado nuevas líneas de metro. El consorcio de empresas ganador de la subasta, además, es el mayor operador privado de metro de Sao Paulo, ya que cuenta con las líneas 4 (amarilla), 5 (lila) y 17 (dorada), informa el portal brasileño de noticias G1.



Además, hace apenas dos semanas, una filial del grupo CCR consiguió la concesión de 22 aeropuertos.



Las autoridades brasileñas han propuesto un importe inicial de 303 millones de reales (45 millones de euros) para la gestión de las líneas, aunque finalmente el consorcio Via Mobilidade ha ofrecido 980 millones de reales (146 millones de euros) y ha ganado la subasta.



El grupo empresarial ha superado las ofertas de los consorcios Itapemirim Encalso --con 400 millones de reales (59,7 millones de euros) ofrecidos en la subasta--, Integraçao --de Ibérica Holding que ha ofrecido 519,5 millones de reales (77,5 millones de euros)-- y Mobitrens --liderado por Comporte y con una propuesta de 787,7 millones de reales (117,5 millones de euros)--.



Con la concesión, el Gobierno de Sao Paulo, liderado por Joao Doria, estima recaudar en torno a 2.600 millones de reales brasileños (390 millones de euros) en los 30 años que establece el contrato.



De estos, 1.200 millones de reales (180 millones de euros) corresponden a la adquisición de nueva flota, 825 millones de reales (123 millones) a obras civiles de modernización y 575 millones de reales (86 millones de euros) a la modernización de sistemas e infraestructura de operación.



Tras hacerse con el contrato, Via Mobilidade desarrollará cinco nuevas estaciones, las de Lapa y Ambuitá en la Línea 8 y las de Joao Dias, Mendes-Via Natal y Varginha en la Línea 9, y realizará la modernización y readecuación de 35 estaciones.



Asimismo, se encargará de la operación, conservación, mantenimiento, modernización de las instalaciones existentes y la construcción de nuevas estaciones. Las dos líneas tienen una capacidad estimada superior al millón de pasajeros diarios, con una extensión de más de 74 kilómetros y 40 paradas de metro.



Después de la subasta, en la que han estado presentes Doria, el vicegobernador del estado paulista, Rodrigo García, y el secretario de Transporte Metropolitano, Alexandre Baldy, las autoridades han calificado como "momento histórico" la concesión, especialmente porque "después de la pandemia, la movilidad se disparará, faltarán aviones y faltará movilidad. Habrá una gran demanda de movilidad", ha señalado Doria.



La línea 8, que ofrece servicio a los municipios de Sao Paulo, Osasco, Carapicuiba, Barueri Jandira e Itapevi, conecta las paradas de Amador Bueno con la de Júlio Prestes a través de 22 estaciones y una red de 41,6 kilómetros de extensión. Asimismo, enlaza con las líneas 7, 9 y 3. La capacidad diaria de la línea, con datos de 2019, es de 497.000 pasajeros.



De su lado, la línea 9 conectará las estaciones de Osasco con Varginha a lo largo de 32,5 kilómetros y 18 estaciones, dos de ellas (Mendes-Vilatal y Varginha) de nueva creación. La capacidad diaria de la línea, que enlaza con las líneas 4, 5, 8 y 17, era de 591.000 pasajeros con datos actualizados a 2019.