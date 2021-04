Brasil, Chile, Irak y Yemen no participarán en Guatemala

En la imagen, el estadounidense Brady Ellison. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

Ciudad de Guatemala, 20 abr (EFE).- El comité organizador de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2021, que comienza este martes en Guatemala, aseguró que las selecciones de Brasil, Chile, Irak y Yemen se dieron de baja.

Según el comité organizador, debido a las normas aprobadas por Guatemala en las últimas semanas para combatir la covid-19, los ciudadanos brasileños no pudieron ingresar al país centroamericano.

Los chilenos, por su parte, no pudieron salir de su territorio debido a restricciones por la pandemia que impidieron el viaje para participar en la justa deportiva.

"En el caso de Chile, ellos tuvieron restricción para poder participar por el tema covid-19. Sí estaban inscritos, pero no les dieron la autorización de parte de su Comité Olímpico", precisó el comité organizador.

"En cuanto a Irak y Yemen, no fue suficiente el tiempo para ellos para terminar de tramitar sus visas. Debido al covid-19 las embajadas que tenían no estaban operando en horarios normales y como requieren visa tipo C, sus trámites son bastante complicados", agregó.

La ausencia de estas cuatro selecciones "no afecta el desarrollo del evento", enfatizó el comité, puesto que este mismo martes se realiza la jornada de clasificación por puntos para acceder a las rondas finales, en la arena de Los Arcos, al sur de la Ciudad de Guatemala.

El jueves continuará con los mejores 16, el viernes con cuartos de final y semifinales y el sábado y domingo, ahora en el Obelisco como sede, con las finales por las medallas de oro, plata y bronce, tanto de la división de compuesto, como la de recurvo, en las versiones femenina y masculina.

Las selecciones que se mantienen en el torneo son Alemania, Bélgica, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Holanda, India, Islas Vírgenes, Luxemburgo, México, Noruega, Puerto Rico, Rusia y Rumania.

La actual Copa del Mundo estaba planificada para disputarse el año pasado, pero la pandemia la retrasó un año.

Al concluir la competencia en Guatemala, correspondiente a la primera fase de la Copa Mundial, la actividad de la segunda fase se disputará entre el 17 y 23 de mayo, en Suiza.

La tercera fase se disputará en París, Francia, entre el 17 y el 21 de junio y la fecha y sede del circuito final está por confirmarse.

Los arqueros mejor ranqueados en recurvo y compuesto que competirán en Guatemala son los estadounidenses Brady Ellison, Braden Gellenthien y Alexis Ruiz, además del indio Deepika Kumari.

Cada uno de los ganadores de etapa clasificarán automáticamente a la siguiente fase, hasta llegar a la final en el otoño próximo, con fecha y lugar aún por determinarse, según el comité organizador.

La última competencia, en Medellín, la ganaron en recurvo Brady Ellison y la coreana Kang Chae Young; mientras que en compuesto se coronaron el holandés Mike Schloesser y la colombiana Sara López.