Bonos de Argentina caen ante segunda ola de pandemia y alta inflación

BUENOS AIRES, 20 abr (Reuters) - Los activos de Argentina bajaban el martes por ventas rápidas desde carteras de inversores institucionales, en medio de un crecimiento sostenido de contagios por COVID-19 que podría afectar a la economía, ya golpeada por una alta inflación.

En medio de la sesión, se conoció que el fondo soberano ruso RDIF y la empresa farmacéutica Laboratorios Richmond SACIF han puesto en marcha la producción de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en Argentina.

"En los meses que vienen podemos pensar en dos escenarios: una cuarentena 'light' similar a la vigente -escenario base- por dos o tres meses. O si las condiciones sanitarias empeoran, mayores restricciones sobre la actividad comercial e industrial -escenario adverso-", sostuvo la consultora Delphos Investment.

Acotó que "el escenario base tendrá un efecto bastante moderado sobre el crecimiento (del PIB) que se mantendría en torno al 6%, mientras que en un escenario adverso en forma de una cuarentena más dura el crecimiento podría acercarse al 5%". El año pasado, la economía se derrumbó un 9,9%.

Otro punto de interés está centrado en la dilatada renegociación de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que se espera reprogramar un inminente vencimiento con el Club de París.

* Los bonos extrabursátiles retrocedían un 0,1% promedio, con interés selectivo en los títulos atados a la inflación luego de un incremento de precios del 13% durante el primer trimestre. El riesgo país del JP.Morgan caída dos unidades, a 1.588 puntos básicos, hacia las 13.10 hora local (1610 GMT).

* Después de dos licitaciones en las que no se logró renovar la totalidad de los vencimientos, el Ministerio de Economía buscará el miércoles captar 50.500 millones de pesos mediante la licitación de tres letras y un bono del Tesoro.

* "El punto era vacunar antes que llegue la segunda ola, desgraciadamente las vacunas no llegaron a tiempo y ahora hay que cuidarse todo lo más posible, pero no podemos volver a cerrar (la economía). No somos Francia, ni Inglaterra, somos un país con 42% de pobres, con un Estado gigante, caro y gastador", sostuvo el economista Christian Buteler en su cuenta de Twitter.

* Dentro del circuito bursátil, el S&P Merval de Buenos Aires cedía un fuerte 2,33%, a 46.906,67 puntos, tras avanzar casi 2% en las anteriores dos ruedas. Los papeles de la gigante petrolera YPF caían un 2,25%.

* Fausto Spotorno, de la consultora Orlando Ferreres & Asociados, afirmó que "el Gobierno quiere obligar a las empresas a funcionar a toda su capacidad con precios máximos (...) Si las empresas no lo están haciendo es porque pierden plata al hacerlo".

* El peso mayorista se devaluaba un leve 0,05%, a 92,97/92,98 por dólar con la intervención del banco central (BCRA), que viene de comprar unos 140 millones de dólares el martes y de acumular una absorción de unos 1.030 millones de dólares en abril, dijeron operadores.

* Agregaron que la entidad monetaria se ve beneficiada por la fuerte liquidación de divisas de los exportadores cerealeros en plena cosecha gruesa, con el aliento de la soja en niveles internacionales de unos 530 dólares por tonelada, el más alto en los últimos siete años.

* En los segmentos alternativos, la moneda nacional cotizaba a 152,1 unidades en el bursátil 'CCL', a 144,6 en el 'dólar MEP' y a 143 unidades en el segmento informal .

(Reporte de Jorge Otaola; Reporte adicional de Hernán Nessi; Editado por Nicolás Misculin)