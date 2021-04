Afganistán.- EEUU tiene "serias dudas" sobre la "fiabilidad" de los talibán durante el repliegue de tropas

20/04/2021 El jefe del Comando Central de Estados Unidos, el general Kenneth McKenzie POLITICA NORTEAMÉRICA ASIA ORIENTE PRÓXIMO ASIA ESTADOS UNIDOS AFGANISTÁN IRAQ INTERNACIONAL LISA FERDINANDO/DOD / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Washington confirma que no está prevista su salida de Irak en un futuro próximo



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El jefe del Comando Central de Estados Unidos, el general Kenneth McKenzie, ha expresado este martes sus "serias dudas" acera de la fiabilidad de los talibán mientras las tropas que Washington mantiene en Afganistán comiencen a retirarse a partir del primero de mayo con vistas a haber salido para el 11 de septiembre, tal y como prometió la semana pasada el presidente, Joe Biden.



"Tengo serias dudas sobre la fiabilidad de los talibán, pero necesitamos ver qué van a hacer", ha señalado McKenzie durante una intervención en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, en donde ha alertado de que una vez fuera de Afganistán "será extremadamente difícil" rastrear y eliminar posibles amenazas terroristas.



"No quiero tomármelo a la ligera, no quiero ponerme gafas de color de rosa y decir que será fácil de hacer", ha reconocido McKenzie, quien considera "una preocupación razonable" suponer que grupos terroristas como Al Qaeda o Estado Islámico continúan con aspiraciones de atacar a Estados Unidos.



A su vez, ha reconocido que Estados Unidos todavía no ha entablado negociaciones con los países vecinos para asentar a algunas de sus tropas en la región, pero que se está trabajando en ello, informan medios estadounidenses.



Tras conocer la noticia de su salida de Afganistán de esta forma, la cúpula militar estadounidense ha esgrimido que establecer una fecha determinada elimina la presión sobre los talibán y debilita a Estados Unidos en las conversaciones de paz.



SIN SALIDA A LARGO PLAZO DE IRAK



En otro orden de cosas, McKenzie ha confirmado que Estados Unidos no tiene previsto retirarse "por completo" de Irak en "un futuro próximo" y ha recalcado la "buena relación" que Washington mantiene con el Gobierno de Baghdad, con quien recientemente compartieron "un diálogo estratégico" con el que poder decidir, ha dicho, "cómo serán nuestras fuerzas en el futuro".



Hace un par de semanas, Estados Unidos e Irak alcanzaron un acuerdo para que no hubiera bases extranjeras en territorio iraquí, pero sí, y "únicamente", presencia de soldados estadounidenses y de la coalición internacional para ayudar en su lucha contra Estado Islámico.



"Las bases con presencia estadounidense y de la coalición son instalaciones iraquíes y su presencia es únicamente para apoyar el esfuerzo de Irak en la lucha contra Estado Islámico", señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos con motivo del tercer encuentro entre ambos países para abordar la situación en Irak.



El Parlamento de Irak aprobó por mayoría el pasado 5 de mayo de 2020 expulsar a las tropas extranjeras de su territorio, así como revisar sus políticas de cooperación internacional, después del asesinato dos días atrás del general iraní Qasem Soleimaní cuando se encontraba en el Aeropuerto de Bagdad por parte del Gobierno de Estados Unidos.