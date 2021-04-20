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Martes 20 de Abril de 2021
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Agencias

ADVISORY USA-RACE/GEORGEFLOYD --UPDATED DETAILS, profanity--

Por
REUTERSAPR 20
20 de Abril de 2021

Verdict expected to be read in trial of Derek Chauvin

Start: 20 Apr 2021 19:46 GMT

End: 20 Apr 2021 20:46 GMT

**EDITORS PLEASE NOTE: WILL BE MIXED SIGNAL OF POOL MATERIAL FROM INSIDE COURT AND REUTERS MATERIAL FROM OUTSIDE COURT, AS WELL AS UNRESTRICTED POOL MATERIAL OF FLOYD'S FAMILY. PLEASE SEE SCHEDULE BELOW FOR UPDATES**

**PROFANE LANGUAGE POSSIBLE**

++EDITORS PLEASE NOTE: VIDEO QUALITY AS INCOMING FROM POOL SOURCE. THERE HAS BEEN SOME INTERMITTENT FREEZING OF PICTURE THIS MORNING.

++EDITORS PLEASE NOTE: THE COURT POOL PRODUCER HAS BEEN INSTRUCTED NOT TO SHOW THE JURORS, THE FAMILY OF GEORGE FLOYD (UNLESS CONSENT HAS BEEN GIVEN), ANY WITNESSES UNDER AGE 18, AND ANYONE IN THE COURTROOM GALLERY. PLEASE BE AWARE OF THESE INSTRUCTIONS FOR ANY LIVE OR EDITED COVERAGE OF THE EVENT. IN ADDITION, THE COURT MAY, AT ITS DISCRETION, DECIDE TO TURN OFF AUDIO. PLEASE MONITOR THIS SPACE FOR ANY FURTHER UPDATES.

MINNEAPOLIS, MINNESOTA - Verdict expected to be read in trial of Derek Chauvin.

SCHEDULE:

1946GMT - POOL - INTERIOR OF COURT

2024GMT - REUTERS - EXTERIOR

2030GMT - POOL - INTERIOR OF COURT

2110GMT - REUTERS - EXTERIOR

Restrictions:

BROADCAST: ACCESS ALL

DIGITAL: ACCESS ALL

Source: POOL / REUTERS / UNRESTRICED POOL

Aspect Ratio: 16:9

Location: United States

Topic: Crime / Law / Justice

Audio: Natural/English

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com

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