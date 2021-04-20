ADVISORY USA-RACE/GEORGEFLOYD --UPDATED DETAILS, profanity

Verdict expected to be read in trial of Derek Chauvin
Start: 20 Apr 2021 19:46 GMT
End: 20 Apr 2021 20:46 GMT
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MINNEAPOLIS, MINNESOTA - Verdict expected to be read in trial of Derek Chauvin.
SCHEDULE:
1946GMT - POOL - INTERIOR OF COURT
2024GMT - REUTERS - EXTERIOR
2030GMT - POOL - INTERIOR OF COURT
2110GMT - REUTERS - EXTERIOR
Restrictions:
BROADCAST: ACCESS ALL
DIGITAL: ACCESS ALL
Source: POOL / REUTERS / UNRESTRICED POOL
Aspect Ratio: 16:9
Location: United States
Topic: Crime / Law / Justice
Audio: Natural/English
Editorial Support: +44 20 7542 2244
Email: tvnews@thomsonreuters.com