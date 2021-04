Ucrania.- Los Veintisiete analizarán este lunes la escalada militar rusa en Ucrania aunque no prevén sanciones todavía

BRUSELAS, 19 (EUROPA PRESS)



Los ministros de Exteriores de la Unión Europea evaluarán este lunes la situación de Ucrania, tras la escalada militar rusa y la creciente tensión en el este del país, aunque no se espera que adopten nuevas sanciones contra Moscú.



En una reunión por videoconferencia del Consejo de Asuntos Exteriores, los Veintisiete pasarán revista a las maniobras rusas en la frontera ucraniana y en Crimea y discutirán el tema con el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, con el que mantendrán un contacto telefónico de una hora.



"La UE hará seguimiento de la situación y verá si los Estados miembros piden sanciones. No trabajamos ahora mismo en sanciones, por lo que no habrá decisiones el lunes", ha indicado un alto cargo de la UE, que añade que, en todo caso, el bloque europeo hará un llamamiento a la contención, ya que hay riesgo real de un recrudecimiento del conflicto en Ucrania.



En Bruselas consideran que la escalada militar rusa, el mayor movimiento de tropas desde la anexión de la península en 2014, es "unilateral" y no responde a una cuestión geopolítica sino a revertir la creciente pérdida de influencia en Ucrania. También la enmarcan en la deriva autoritaria de Moscú y en el alejamiento cada vez mayor con la UE, que vivió su momento álgido con la visita del Alto Representante, Josep Borrell, en febrero.



En parte, Moscú quiere responder a las medidas del presidente ucraniano, Volodimir Zelenksi, para disminuir la influencia rusa en el país, que ha puesto cerco a oligarcas y medios prorrusos.



Por todo ello aunque el lunes no haya sobre la mesa nuevas sanciones, se espera que probablemente países como Polonia o los bálticos apunten en esa dirección durante la reunión, aseguran fuentes europeas.



SANCIONES EN BIRMANIA



Los ministros de Exteriores también analizarán la situación en Georgia, donde la crisis interna permanece enquistada pese a los esfuerzos de mediación de la UE. En la reunión se espera que puedan marcar el rumbo para los siguientes pasos del enviado especial Christian Danielsson, tras la reflexión abierta por la falta de avances. No se descarta un tercer viaje diplomático para relanzar las conversaciones entre Gobierno y oposición.



Sí verán la luz verde la nueva ronda de sanciones confeccionadas por la UE para responder al golpe militar del pasado 1 de febrero en Birmania. Fuentes europeas aseguran que las medidas comunitarias irán un paso más allá con sanciones económicas centradas en los sectores económicos sensibles para la cúpula militar.