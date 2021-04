Rocío Flores se reafirma en sus críticas a Carmen Borrego por haber hablado de su familia en una exclusiva

16/04/2021 Rocío Flores, muy seria por las calles de la capital. MADRID, 19 (CHANCE) Además de realizar una desgarradora llamada de atención a su madre, Rocío Carrasco, para que se ponga en contacto con ella y puedan aclarar las cosas en privado después de confesar que está destrozada tras la emisión de la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Rocío Flores se mostró el pasado viernes en 'El programa de Ana Rosa' muy crítica con Carmen Borrego. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Además de realizar una desgarradora llamada de atención a su madre, Rocío Carrasco, para que se ponga en contacto con ella y puedan aclarar las cosas en privado después de confesar que está destrozada tras la emisión de la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Rocío Flores se mostró el pasado viernes en 'El programa de Ana Rosa' muy crítica con Carmen Borrego.



Las críticas de la hija de María Teresa Campos hacia Olga Moreno por hablar de su especial relación con Rocío y David Flores durante su participación en 'Supervivientes' han provocado que la joven, bastante molesta, respondiese con un sonoro zasca a Carmen, asegurando que no entendía que "precisamente ella", que había concedido una exclusiva "hablando de mi familia", criticase a Olga, "que es la que lleva 20 años a mi lado".



Unas palabras a las que Borrego ha respondido muy comedida este domingo en 'Viva la vida', confesando que esa exclusiva hablando de Rocío Carrasco y la relación con su hija le había traído muchos problemas en su vida y afirmando que seguirá en la misma línea con Olga, puesto que está valorando su concurso, no otros aspectos de la mujer de Antonio David Flores.



Ahora, Rocío Flores se reafirma en sus críticas a la que un día llamó 'tita Carmen' y entre risas y "no tengo nada que decir", mantiene que Borrego es la menos indicada para hablar de Olga cuando ella dió una exclusiva hablando de su familia: "Hombre eso por supuesto. Es una realidad como un templo".



Sin confesar si ha podido perdonar a Carmen por asegurar en una portada que Rocío Carrasco nunca perdonaría a su hija, Ro prefiere no entrar con un "no es cuestión de perdonar". "Lo que tenga que decir de ella lo diré donode tenga que decirlo, en este caso será en 'Supervivientes'", ha añadido, dejando claro que en los próximos días responderá a la hermana de Terelu Campos.



Sin querer hablar sobre su madre - con un sencillo y sincero "de ese tema no voy a hablar" - y si ésta se ha puesto en contacto con ella tras su desgarradora petición el pasado viernes, Ro prefiere no valorar si su progenitora le contestará públicamente este miércoles, cuando se siente en directo en el plató de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', tras la emisión de los 6 primeros capítulos de su serie documental.



Por último, Rocío confirma que Gloria Camila y José Ortega Cano se encontraron casualmente a Fidel Albiac este sábado y, asegurando que no le ha sorprendido ese encuentro aunque Madrid es grande, es un tema del que tampoco tiene "nada que decir". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!