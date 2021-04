Portaltic.-Roblox introducirá un sistema de clasificación de juegos para limitar el acceso de menores a contenidos sexuales

19/04/2021 Roblox POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ROBLOX



MADRID, 19 (Portaltic/EP)



Roblox trabaja en un sistema de clasificación de contenido que le permita enfrentar el problema de los contenidos inapropiados, sobre todo de índole sexual, a los que están expuestos los usuarios más jóvenes de la plataforma, que acompañará de mejoras en los controles parentales.



La plataforma de construcción en línea Roblox se enfoca a un público adolescente e infantil, a los que permite crear juegos y elementos para dichos juegos que pueden compartir con una comunidad de más de 32 millones de usuarios diarios, la mitad menores de 13 años.



Precisamente por la cantidad de usuarios infantiles, la compañía ha asegurado siempre el carácter "seguro" de su plataforma, con controles que permiten a los padres limitar o desactivar el chat, o restringir el acceso a una serie de juegos adecuados para la edad de sus hijos.



La tecnología que emplea la plataforma, junto con el trabajo de los moderadores, elimina de forma proactiva el contenido inadecuado que detecta, también en los chats. E incluye un sistema de denuncia para que los usuarios informen de lo que les ha incomodado o no es adecuado para su edad.



Roblox se enfrenta, no obstante, a un problema con los contenidos inadecuados para su público más joven, sobre todo aquellos sexuales de carácter explícito. Como recoge The Wall Street Journal, algunos juegos muestran avatares que simulan tener sexo, mantienen conversaciones obscenas o tienen citas con otros avatares.



La compañía ha anunciado que está desarrollando un sistema de clasificación para los juegos, con el que ofrecerán más detalle de lo que los jugadores pueden encontrar dentro de un juego, como ha explicado el responsable de Privacidad de la plataforma, Remy Malan.



Asimismo, Malan ha informado de que mejorarán los controles parentales, para que sean más claros y fáciles de encontrar. Y con el nuevo sistema, que aun no tiene fecha de distribución, los padres tendrán más control sobre lo que consideran que puede estar bien o mal para sus hijos.