Maduro anuncia un acuerdo "del más alto nivel" con el Programa Mundial Alimentos

En la imagen un registro del director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, David Beasley, quien llegó esta domingo a Venezuela a cumplir con una visita de trabajo. EFE/Yonhap/Archivo

Caracas, 18 abr (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo que firmará un acuerdo "del más alto nivel" con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, en medio de la acuciante crisis que atraviesa el país sudamericano y que mantiene a millones de ciudadanos en la pobreza extrema.

El mandatario caribeño hizo el anuncio tras informar que el director ejecutivo de la organización humanitaria, David Beasley, llegó esta misma jornada a Venezuela para cumplir con una visita de trabajo.

"Mañana (lunes) nos vamos a reunir, vamos a revisar, tenemos una comisión de trabajo redactando documentos para un convenio del más alto nivel entre la República Bolivariana de Venezuela y el Programa Mundial de Alimentos", dijo Maduro en una alocución televisada.

Maduro no ofreció detalles del acuerdo ni dijo cuándo entrará en vigor, pero sí apuntó que el convenio permitirá garantizar la "seguridad alimentaria" de los venezolanos.

"Parece que ahora sí vamos a llegar a buenos acuerdos", añadió el gobernante, en alusión a las conversaciones que él mismo informó a mediados de febrero pasado que mantenía con la organización.

El Programa Mundial de Alimentos evaluó la seguridad alimentaria de Venezuela con un trabajo de campo realizado entre julio y septiembre de 2019, después de una invitación del Gobierno de Maduro.

Entonces, el programa encontró que el "7,9 % de la población en Venezuela (2.3 millones) está en inseguridad alimentaria severa y un 24.4 % adicional (7 millones) está en inseguridad alimentaria moderada", de acuerdo con el informe resultante de la visita al país.

Según estos datos, el ente estimó que una de cada tres personas en Venezuela (32.3%) "está en inseguridad alimentaria y necesita asistencia".

Este panorama llevó en marzo pasado al líder opositor Juan Guaidó -a quien varios países reconocen como presidente interino- a exigir el ingreso de las ayudas del Programa Mundial de Alimentos a Venezuela.

"Hago un llamado nuevamente a las ONG, a la sociedad civil y a los millones que hoy no tenemos, o no tienen, alimento diario, para empezar a exigir el ingreso del Programa Mundial de Alimentos a Venezuela", dijo entonces el opositor en una rueda de prensa en Caracas.