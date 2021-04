LaLiga acelera en pleno 'huracán Superliga'

El delantero uruguayo del Atlético de Madrid Luis Suárez (i) lucha con Jorge Pulido, de la SD Huesca, durante el partido de la cuarta jornada de Liga en Primera División. EFE/Javier Blasco/Archivo

Madrid 19 abr (EFE).- LaLiga Santander da un acelerón esta semana con una doble jornada en pleno 'huracán Superliga' y el anuncio de doce de los clubes más importantes de Europa de crear una nueva competición, entre los que se encuentran los tres principales aspirantes al título español, Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona.

Mientras el fútbol español y mundial digiere este anuncio, la cascada de reacciones no cesa y se aguardan a los próximos movimientos en el tablero, el torneo liguero sigue su 'vida', con el Atlético presto y dispuesto a reconfirmar su liderato ante el Huesca en el Wanda Metropolitano y el Athletic en San Mamés.

La goleada de este domingo ante el Eibar (5-0) con el argentino Ángel Correa y Marcos Llorente como bigoleadores le permitió ampliar la ventaja sobre el Real Madrid, que, muy mermado de efectivos, no pasó del 0-0 en Getafe. Su renta es ahora de tres puntos de ventaja sobre el cuadro de Zinedine Zidane, de cinco sobre el Barcelona -no jugó ante el Granada por haber disputado la final de la Copa del Rey- y seis respecto al Sevilla, que además de asegurar la Champions sigue enganchado a la lucha.

El argentino Diego Pablo Simeone espera recuperar a alguno de los jugadores que no pudieron estar contra el Eibar, como el francés Thomas Lemar, ante un Huesca que pelea por la salvación y que tras salir de la zona de descenso con dos victorias cayó en Mendizorroza con un tanto postrero del Alavés, pero que ha experimentado una notable mejoría en rendimiento y resultados.

Para cerrar la sesión del domingo le espera al líder acudir a San Mamés, donde le aguarda un Athletic en depresión tras ceder en su segunda final copera de este año en La Cartuja sevillana y que no gana en liga desde que cayó precisamente ante el Atlético en el Wanda metropolitano el 10 de marzo, aunque el miércoles tendrá la oportunidad de cerrar esta dinámica, de nuevo en la capital andaluza, ante el Betis del chileno Manuel Pellegrini, inmerso en la cerrada lucha europea.

Zidane también espera recuperar alguno de sus habituales. De hecho, Nacho Fernández y el brasileño Casemiro cumplieron en Getafe un partido de sanción. El empate en el Coliseum Alfonso Pérez le obliga a no tener más fallos si quiere seguir aspirando al título. Visitará en el Ramón de Carranza a un Cádiz que ya le sorprendió el pasado octubre en el Alfredo di Stéfano y el sábado recibirá al Betis.

El Barcelona, tras la consecución de su trigésima primera Copa del Rey, recibirá al Getafe el jueves y el domingo tiene la difícil salida a Villarreal, donde no obstante no pierde desde octubre de 2007. El cuadro de Unai Emery se presenta como una gran piedra de toque para este 'renacido' conjunto azulgrana.

El Sevilla, mientras, quiere seguir agarrado al sueño. Hizo una demostración de solvencia en el Reale Arena y tratará de ampliar su racha en el Ciutat de Valencia ante el Levante y en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Granada.

La Real Sociedad, en horas bajas ligueras, está obligada a reaccionar para poner fin a su mala racha. De nuevo jugará en su feudo, ante el Celta del argentino Eduardo 'Chacho' Coudet, y el lunes tendrá el derbi guipuzcoano en Ipurúa ante un Eibar al que se le van agotando las balas en la lucha por la permanencia, cada vez más cerrada.

En esta pugna, el miércoles habrá un trascendental Elche-Valladolid, el sábado un Elche-Levante y el domingo un Huesca-Getafe.

- Programa de la 31ª jornada:

. Miércoles:

19.00 Levante-Sevilla

19.00 Osasuna-Valencia

20.00 Betis-Athletic

21.00 Alavés-Villarreal

21.00 Elche-Valladolid

22.00 Cádiz-Real Madrid

. Jueves:

19.00 Atlético de Madrid-Huesca

21.00 Granada-Eibar

21.00 Real Sociedad-Celta

22.00 Barcelona-Getafe

- Programa de la 32ª jornada:

. Sábado:

14.00 Elche-Levante

16.15 Valladolid-Cádiz

18.30 Valencia-Alavés

21.00 Real Madrid-Betis

. Domingo:

14.00 Huesca-Getafe

16.15 Villarreal-Barcelona

18.30 Celta-Osasuna

18.30 Sevilla-Granada

21.00 Athletic-Atlético de Madrid

. Lunes:

21.00 Eibar-Real Sociedad

(Hora CET, -2 GMT)