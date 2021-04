Irán.- Irán dice que las conversaciones en Viena sobre el acuerdo nuclear "van por el buen camino"

Teherán recalca que "da la bienvenida" a un proceso de conversaciones con Arabia Saudí



El Gobierno de Irán ha afirmado este lunes que las conversaciones en Viena sobre la situación del acuerdo nuclear "van por el buen camino" y ha vuelto a pedir a Washington que "se aleje del fracasado legado" del expresidente estadounidense Donald Trump.



El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé, ha subrayado que "se han logrado progresos, pero ello no implica resolver disputas". "Estamos en una etapa difícil y complicada, pero a partir de la postura del líder (el ayatolá Alí Jamenei), buscamos garantizar los intereses del pueblo y creemos que las conversaciones van por el buen camino", ha argüido.



Así, ha señalado que "lo que está ocurriendo en Viena son unas conversaciones técnicas para la retirada de las sanciones estadounidenses y el retorno de Estados Unidos a sus obligaciones bajo el acuerdo nuclear y la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".



"Las consultas serían más fáciles si Estados Unidos decide alejarse del fracasado legado de Trump y cumplir sus compromisos", ha manifestado Jatibzadé, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.



Las palabras de Jatibzadé han llegado apenas unos días después de que el viceministro de Exteriores, Ababs Araqchi, quien encabeza la delegación iraní en Viena, apuntara a "un nuevo entendimiento" y agregara que las partes deberían comenzar próximamente a redactar un texto que describa cómo restablecerán el pacto nuclear.



El proceso diplomático busca, a partir del trabajo de los grupos de expertos, diseñar una coreografía que permita a las partes volver a comprometerse con el acuerdo. La idea es aprovechar la "ventana de oportunidad" que supone la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, quien ha mostrado su predisposición a levantar las sanciones que pesan contra Teherán.



Irán ha anunciado hasta la fecha la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes de un posible colapso del pacto. Sin embargo, Teherán ha defendido en todo momento que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.



En este contexto, el viernes confirmó que había obtenido un primer lote de uranio enriquecido al 60 por ciento, días después de afirmar que procedería a ello en respuesta al incidente del 11 de abril en la central nuclear de Natanz, achacado por Teherán a "terrorismo nuclear" por parte de Israel.



CONVERSACIONES CON ARABIA SAUDÍ



Por otra parte, Jatibzadé ha hecho hincapié en que Irán "da la bienvenida" a unas conversaciones con Arabia Saudí y ha añadido que "va en interés de los pueblos de ambos países y de la paz y la estabilidad regional".



Según fuentes próximas al diálogo citadas por el diario 'Financial Times', altos cargos de Arabia Saudí e Irán habrían mantenido conversaciones directas a principios de este mes en un intento de restaurar sus relaciones diplomáticas, rotas desde hace cinco años.



La primera ronda de consultas bilaterales se celebró el 9 de abril en Bagdad y trató entre otros temas los ataques de la insurgencia huthi en el conflicto de Yemen, donde los saudíes apoyan al Gobierno yemení contra los rebeldes, a su vez respaldados por Irán. Los rebeldes han incrementado además sus ataques contra territorio saudí durante las últimas semanas.



Las conversaciones han sido desmentidas oficialmente por el Gobierno saudí, si bien un alto funcionario iraquí y un diplomático extranjero confirmaron bajo el anonimato las negociaciones, facilitadas por Bagdad junto a canales de comunicación entre Irán y Egipto, así como entre Irán y Jordania.



Las relaciones entre Arabia Saudí e Irán, principales potencias suní y chií de la región respectivamente, entraron en una profunda crisis hace cinco años, cuando el Ministerio del Interior saudí anunció la ejecución de 47 personas condenadas por "terrorismo e incitación a la violencia", entre ellas el conocido clérigo chií Nimr al Nimr.



Ambos países mantienen numerosas tiranteces en sus intentos por lograr la hegemonía en la región, incluido su apoyo a bandos enfrentados en las guerras en Yemen y Siria, además de la firme oposición de Riad al programa nuclear de Teherán y el aparente acercamiento saudí al Gobierno de Israel, algo criticado duramente por parte de Irán.