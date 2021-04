Francia duda del certificado obligatorio mientras no se generalice la vacuna

Un viandante pasa ante la terraza cerrada de un café en París. EFE/EPA/IAN LANGSDON

París, 19 abr (EFE).- Francia considera que resultaría difícil imponer de forma obligatoria un certificado sanitario para viajar mientras haya personas que no hayan podido vacunarse porque no les ha llegado el turno, señaló este lunes el secretario de Estado del Comercio Exterior, Franck Riester.

"La dificultad es que ahora no todo el mundo puede acceder a la vacuna" sino que eso está condicionado a criterios como la edad o los riesgos de desarrollar la enfermedad, señaló Riester en una entrevista al canal de televisión BFMTV Business.

"Cuando las cosas sean diferentes, es decir, cuando todo el mundo se pueda vacunar, miraremos las cosas de forma diferente. Hay que prepararse", añadió.

El secretario de Estado puso el acento en que habrá que examinar "las cuestiones éticas y las cuestiones jurídicas" del asunto.

La Comisión Europea ha lanzado el proyecto para facilitar los viajes entre los países de la UE de un certificado que contendría la información sobre las vacunas que ha recibido una persona, pero que también incluiría los test o si se está inmunizado por haber pasado la enfermedad.

El proyecto va a ser tramitado por el Parlamento Europeo con el objetivo de que pueda estar listo en junio, de cara sobre todo a facilitar los desplazamientos durante las vacaciones de verano.