El español Alex Palou logra su primer triunfo en la IndyCar

Birmingham (Alabama, EE.UU.), 18 abr (EFE).- El español Alex Palou, del Chip Ganassi Racing, logró este domingo su primer triunfo en la IndyCar al imponerse en la prueba inaugural del certamen en 2021, el Gran Premio de Alabama (EEUU), disputado en el Barber Motorsports Park de Birmingham.

El barcelonés, de 24 años, que salió tercero al inicio de la carrera, fu protagonista durante toda la prueba al estar de líder en 56 de las 90 vueltas, incluidas las 34 finales.

Palou ganó por delante del australiano Will Power (Team Penske) y su compañero en 'Chip Ganassi' el neozelandés Scott Dixon y con el mexicano Patricio 'Pato' O'Ward (Arrow McLaren SP), que salió desde la 'pole', en la cuarta plaza.

Palou tuvo que hacer frente en la recta final de la carrera de los ataques que le hicieron los campeones anteriores de la Serie IndyCar, el australiano Will Power y el neozelandés Scott Dixon.

Fue la 114ª victoria de IndyCar para el propietario del equipo Chip Ganassi y la primera en Barber (donde Dixon ha terminado segundo o tercero nueve veces).

Palou también se convirtió en el decimocuarto piloto en ganar para Ganassi.

"Sabíamos que teníamos el mejor equipo, el mejor auto", declaró Palou a la televisión nada más concluir la carrera. "Sí, era posible. Ricky, mi ingeniero jefe, me dijo que no podemos ganarlos todos, pero ganemos el primero".

Palou, que reside en Austin (Texas), dijo que era una sensación muy especial la que sentía el poder formar parte de un grupo de pilotos ganadores.

"Fue uno de esos días en que todo salió bien. Conseguimos un buen consumo de combustible, una buena gestión de los neumáticos y un buen ritmo", destacó el piloto español.

Power, el mejor piloto de la serie en circuitos, cerró en 2 segundos en las últimas vueltas, pero no pudo alcanzar a Palou, que mantuvo en todo momento la punta de velocidad de su monoplaza, sin cometer ningún error en la pista.

"Me sorprendió lo rápido que fue Alex en ese primer tramo de carrera", declaró Power a la televisión. "No tenía absolutamente nada para él. Él simplemente se alejó. Así que pensé que estaba haciendo una carrera de tres paradas".

Scott, el campeón defensor de la Series IndyCar, acabó tercero, mientras que O'Ward del equipo McLaren, que había logrado la pole, su segunda como profesional, tuvo que conformarse con el cuarto puesto.

El francés Sebastien Bourdais ocupó el quinto puesto seguido por el holandés Rinus VeeKay, el sueco Marcus Ericsson, los estadounidenses Graham Rahal y Rossi junto al francés Romain Grosjean (en su debut en IndyCar) completaron el top 10.

El siete veces campeón de la NASCAR Cup Series, Jimmie Johnson, finalizó decimonoveno, tres vueltas atrás, en su debut en IndyCar con Ganassi.

O'Ward se recuperó de una breve colisión a mitad de carrera con Bourdais, y se quedó corto cuando su estrategia de tres paradas no se sincronizó bien con una carrera que solo presentaba dos banderas amarillas, la primera en la primera vuelta.

La carrera tuvo un comienzo desfavorable poco después de la bandera verde cuando el tres veces ganador de Barber, el estadounidense Josef Newgarden, giró en la curva 5 de la vuelta 1, lo que provocó un accidente de varios autos que también afectó a Colton Herta, Ryan Hunter-Reay, Felix Rosenqvist y Max Chilton.

"Solo quería empezar a rodar", comentó Newgarden sobre el incidente. "Sentí que teníamos mucho potencial. Teníamos un coche realmente bueno debajo de nosotros, y el equipo trabajó muy duro y estaba listo para demostrarlo. Cometí un error. Me perdí en el tráfico que subía la rampa".

Newgarden pidió "perdón" por lo sucedido y dijo: "me siento mal por causar un gran accidente y por mi culpa haber involucrado a otros pilotos. Es difícil cometer un error como ese".