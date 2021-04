El campeón Columbus Crew empata sin goles con el Philadelphia Unión, en el inicio de la temporada

Por el intercambio de oportunidades de ambos equipos que no culminaron en gol, al final el reparto de puntos resultó justo en el Historic Crew Stadium, antiguo Mapfre Stadium. En la imagen el registro de otra de las actuaciones del Columbus Crew. EFE/Mark Lyons/Archivo

Columbus (Ohio, EE.UU.), 18 abr (EFE).- El Columbus Crew, actual campeón de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos, empató 0-0 en el partido inaugural de la nueva temporada que disputó este domingo contra el Philadelphia Union.

Después de haber goleado 5-0 al Real Estelí, de Nicaragua, en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, el Columbus no con la buena defensa del Union, que además tuvo más tiempo la posesión del balón y disparó más a puerta que los campeones.

Al final el reparto de puntos resultó justo en el Historic Crew Stadium, antiguo Mapfre Stadium, por el intercambio de oportunidades de ambos equipos que no culminaron en gol, por la falta de acierto de los delanteros, el trabajo de los porteros internacionales, el curazoleño Eloy Room, del Columbus, y el jamaiquino Andre Blake, y el VAR, que anuló la señalización de un penalti.

El equipo campeón estuvo a punto de abrir el marcador en el minuto 34 a través del argentino Lucas Zelarayán, quien lanzó un disparo potente desde fuera del área que superó a Blake, pero el balón se estrelló contra el travesaño.

Apenas habían transcurrido tres minutos del disparo de Zelarayán, cuando el defensa de Filadelfia Jakob Glesnes le cometió falta dentro del área al portugués Pedro Santos, que el árbitro del encuentro Ramy Touchan consideró como penalti.

Pero la decisión fue cancelada después de que Touchan fue al VAR y determinó que la falta se cometió fuera del área, manteniendo el partido sin anotaciones hasta el medio tiempo.

El Unión tuvo quizás su mejor opción de gol en el minuto 64 con una jugada a balón parado que sacó el volante estadounidense colombiano Alejandro Bedoya y remató Glesnes de cabeza para superar la estirada de Room, pero el balón salió ligeramente desviado por encima del larguero.

El Columbus tuvo una última oportunidad en el minuto 83, cuando Zelarayán sacó un tiro libre que no fue despejado, lo que permitió al brasileño Artur disparar potente, pero de nuevo surgió la figura de Blake para salvar al Union.