De Oscar a Fellaini, las estrellas de la liga china

A pesar de que la Superliga de China se apretó el cinturón esta temporada, lo que resta atractivo para los extranjeros, varios jugadores de renombre siguen jugando en esa liga.

Estas son cinco de las figuras a las que seguir la pista este año:

. Oscar (Shanghái Port)

El brasileño se fue del Chelsea en 2017 por 60 millones de euros, batiendo un récord en Asia que todavía no ha sido superado.

El mediocentro ofensivo de 29 años terminó la temporada pasado como el mejor asistente del campeonato. Integrado en Shanghái, Oscar incluso evocó la posibilidad de jugar con la selección china, pero las reglas de la FIFA lo impiden al haber jugado ya con Brasil.

. Marko Arnautovic (Shanghái Port)

Otro gran nombre llegado de la Premier League es el dinámico jugador austriaco de 32 años, Marko Arnautovic. Este año tendrá un mayor protagonismo sin duda tras la marcha del atacante Hulk al Atlético Mineiro de Brasil.

El austriaco llegó al Shanghái Port (conocido antes como Shanghái SIPG) desde el West Ham en 2019, a cambio de 28 millones de euros. Desde entonces, Arnautovic marcó una media de un gol cada dos partidos.

El jugador reconoció que, durante un tiempo, no se tomó en serio la liga china: "No me entrenaba, no me cuidaba, comía y tomaba bebidas gaseosas", contó.

. Marouane Fellaini (Shandong Taishan)

Un tercer jugador que pasó por Inglaterra es el belga de 33 años, Marouane Fellaini, que llegó a China en febrero de 2019.

A pesar de su rol de centrocampista, Fellaini es un cabeceador temible, y ya marcó un hat-trick la temporada pasada con la cabeza ante el Dalian Pro entrenado por el español Rafael Benítez.

. Paulinho (Guangzhou FC)

El ex del Barça y de la selección brasileña es probablemente uno de los jugadores extranjeros que más éxitos han cosechado en China, ganador de tres títulos nacionales y la Liga de Campeones asiática.

Sin embargo, el brasileño de 32 años se pierde el inicio de la temporada ya que se encuentra bloqueado en su país por culpa de las restricciones de viaje ligadas al covid-19, y todavía no sabe cuándo podrá volver.

. Cédric Bakambu (Beijing Guoan)

El atacante congoleño de 30 años había sonado para el Barça en el último mercado de enero, sin llegarse a concretar.

Lo que no le impidió resarcirse el año pasado y terminar la temporada como mejor goleador de la Superliga (14 goles).

Sin embargo, para el ex de Sochaux y Villareal, el camino no está siendo fácil en el club de la capital china: positivo por covid-19 el mes pasado, los aficionados locales esperan más de él.

