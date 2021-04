¿Cree Antonio David que Rocío Carrasco llamará a su hija tras su desgarrador mensaje? ¡Se lo preguntamos!

06/04/2021 Un animado Antonio David Flores pone rumbo a Málaga tras horas reunido con su abogado. MADRID, 19 (CHANCE) Rocío Flores consiguió encogernos el corazón el pasado viernes cuando, completamente destrozada, desnudaba sus sentimientos por primera vez desde que empezó la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y confesaba que había llamado a su madre y esta no le había cogido el teléfono. Sin dudarlo, la joven dirigía un mensaje público a Rocío Carrasco, diciéndole en directo que nadie le había arrebatado a sus hijos y, pidiéndole que les llamase, desvelaba que necesitaban hablar con ella, aclarar las cosas en casa y acabar de una vez con este sufrimiento que ha hecho que tanto su hermano como ella hayan llegado a un límite insostenible. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Rocío Flores consiguió encogernos el corazón el pasado viernes cuando, completamente destrozada, desnudaba sus sentimientos por primera vez desde que empezó la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y confesaba que había llamado a su madre y esta no le había cogido el teléfono. Sin dudarlo, la joven dirigía un mensaje público a Rocío Carrasco, diciéndole en directo que nadie le había arrebatado a sus hijos y, pidiéndole que les llamase, desvelaba que necesitaban hablar con ella, aclarar las cosas en casa y acabar de una vez con este sufrimiento que ha hecho que tanto su hermano como ella hayan llegado a un límite insostenible.



Un desgarrador mensaje que no sabemos si habrá tenido respuesta por parte de Rocío Carrasco o si la tendrá este miércoles, cuando la hija de Rocío Jurado se siente en un plató por primera vez desde la emisión de su serie documental para hablar de todo lo que ésta ha removido en las últimas semanas.



Mientras Ro permanece en Madrid por motivos de trabajo, Antonio David se apoya en sus amigos para sobrellevar estos complicados momentos. Hemos preguntado al excolaborador, a su salida de un chiringuito en Málaga, si espera que Rociíto de el paso de llamar a su hija tras su desesperado mensaje público pero, muy serio y con ojos cansados, prefiere no pronunciarse.



En la misma línea, y cabizbajo Antonio David tampoco habla ni del ingreso hospitalario de Raquel Mosquera por un brote psicótico ni de la relación de amistad de Antonio Canales con Fidel Albiac - negada por el bailaor en 'Supervivientes' -, ni del paso de Olga por el reality, dejando claro que en estos momentos va a seguir las instrucciones de su abogado y va a guardar silencio sobre los numerosos frentes que le rodean.