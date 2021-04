Coronavirus.- El presidente de Malaui cesa a un ministro por malversar fondos destinados a la lucha contra la COVID-19

29/06/2020 El presidente de Malaui, Lazarus Chakwera POLITICA AFRICA MALAWI GOBIERNO DE MALAUI



El presidente de Malaui, Lazarus Chakwera, ha cesado a su ministro de Trabajo, Ken Kandodo, por supuesta malversación de los fondos destinados a la lucha contra la pandemia de coronavirus para realizar un viaje a Sudáfrica en 2020.



Una auditoría interna refleja la malversación de fondos de esta partida con el objetivo de pagar dietas durante un viaje oficial junto a Chawkera, quien ha procedido a expulsarle del Ejecutivo, según ha informado el diario 'Nyasa Times'.



"Le he cesado. Incluso a pesar de que el ministro ha devuelto el dinero, su uso de los fondos implica que no estaba disponible para su propósito cuando más se necesitaba", ha argumentado.



En este sentido, ha subrayado que no puede contar con personas que "gastan dinero destinado a una cosa en cualquier otra o que no hacen preguntas para garantizar que el dinero que se gastan está destinado a ello".



"En lo que me concierne, cualquiera que robe o malgaste dinero público es un traidor al país", ha dicho, antes de afirmar que reza para que Dios "castigue a todo el que robe una sola kwacha de los fondos públicos que Dios ha concedido para servir a la población de Malaui".



Las autoridades del país africano han detectado hasta la fecha 33.941 casos y 1.138 fallecidos por coronavirus, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).