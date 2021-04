Colombia.- Recuperan los cuerpos de los 11 trabajadores atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal de oro en Colombia

07/12/2017 Las autoridades de emergencia del muncipio colombiano de Boyacá han informado que han encontrado sin vida a dos de los tres mineros que permanecían desaparecido después de la explosión de gas metano que se produjo en una mina de carbón este martes POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA SOCIEDAD TWITTER



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La Agencia Nacional de Minería de Colombia (ANM) ha informado este domingo que se han recuperado los cuerpos sin vida de once trabajadores de una mina ilegal de oro que se derrumbó en el departamento de Caldas hace casi un mes.



Tras 24 días de "trabajo ininterrumpido", se han recuperado todos los cadáveres de los trabajadores de la mina que colapsó tras las fuertes lluvias en el municipio de Neira, que provocaron que se desbordara el río Cauca y llenara el socavón donde se situaba la mina.



Los trabajos de rescate también se han visto frenados y entorpecidos por las fuertes lluvias, algo frente a lo que "la succión de agua, monitoreo de gases y filtraciones, además de la construcción y ampliación del jarillón" han permitido controlar el ingreso de agua del río Cauca y el rescate de las personas atrapadas.



Tras la noticia, el Ministro de Minas y Energía de Colombia, Diego Mesa, ha agradecido el trabajo de los equipos de rescate y "a todos los mineros de la zona, por su gran esfuerzo y voluntad inquebrantable durante estos 24 días de rescate".



"La entrega, vocación de servicio y el sentido humano de los más de 40 miembros del equipo de salvamento minero de la ANM y de los organismos de emergencia, permitieron la recuperación de los cuerpos de las once víctimas del accidente ocurrido en Neira, Caldas", ha confirmado el ministro a través de su cuenta de Twitter.



La ANM también ha especificado que la mina no contaba con la debida autorización, y por tanto carecía de los requisitos y estándares necesarios. Además, ha añadido que donde los mineros intentaban extraer el material precioso no se encuentra en realidad el oro, y que además intentar extraerlos sobre el río Cauca es prácticamente imposible ya que es muy difícil controlar la irrupción del agua.