Bruma, el 'txuri-urdin' que triunfa en El Pireo

Lisboa, 19 abr (EFE).- Bruma, el extremo internacional portugués del PSV Eindhoven que acaba de ganar la Liga griega con Olympiacos, donde juega cedido, confiesa a EFE que se considera un 'txuri-urdin' de por vida, ya que militó en la Real Sociedad con 19 años. Su próximo reto, jugar la Eurocopa con 'las quinas' y ganar la Copa de Grecia.

Nacido en Guinea Bisáu, admite que su infancia allí fue muy difícil y, al llegar a Portugal, Bruma, mote por el que le llamaba un amigo de su padre y que le gustó, luchó por adaptarse a una cultura totalmente diferente a la suya.

En una entrevista con la Agencia Efe, Armindo Tué Na Bangna dice sentirse muy feliz tras ganar la Liga de Grecia y recuerda con especial cariño tanto su debut en el Sporting de Portugal a los 18 años como su paso por la Real Sociedad, a los 19.

Del equipo español se confiesa todavía un gran admirador: ve todos sus partidos y se define como un 'txuri-urdin' para toda la vida.

Espera que su relación con Fernando Santos, seleccionador de Portugal que le permitió debutar a los 23 años y que no oculta su admiración por él, le dé de nuevo una oportunidad en la selección.

Ahora, tras ganar el campeonato heleno, el extremo pone el foco en su próximo objetivo: la Copa de Grecia, para la que el Olympiacos de El Pireo se enfrentará el próximo 27 de abril al Giannina en el partido de vuelta, tras empatar a uno en la ida.

Pregunta: Infancia en Guinea-Bisáu e interés por el fútbol

Respuesta: Mi infancia no la recuerdo bien, pero creo que fue muy dura porque las condiciones, en comparación con Portugal, eran totalmente diferentes. Es muy duro vivir allí.

Mi interés por el fútbol apareció cuando jugaba en Guinea-Bisáu en la calle, en frente de mi casa. En Portugal comencé a adorar el fútbol. Llegué con 11 años y, al principio, no fue nada fácil. Era otra cultura, pero me adapté y las cosas fueron bien.

P: Debut en el Sporting de Portugal.

R: Fue algo que siempre había soñado. Siempre quise estar en el equipo principal del Sporting y llegué allí, gracias a Dios, cuando tenía sólo 18 años. Las cosas fueron muy bien y es un club que siempre tengo en mi corazón.

P: Marcha al Galatasaray.

R: En 2013 me marché a Turquía pero las cosas no fueron como yo quería. Tuve una lesión de rodilla y tuve que parar durante seis meses hasta recuperarme por completo.

Después hablé con el entrenador del Sporting porque quería jugar más partidos y me fui cedido a la Real Sociedad, donde jugué 33 encuentros, si no me equivoco. Fue muy bueno ir a España.

P: Portugal, Turquía, España, Alemania, Holanda, Grecia... ¿cuál es su país favorito?

R: Creo que Turquía. Es un país en el que he estado mucho, que conozco muy bien. Aunque también España. Me gustó mucho el tiempo que estuve en la Real Sociedad. Son muy buena gente y el presidente es muy buena persona.

P: ¿Volvería?

R: Me gusta mucho la Real Sociedad, su juego. Creo que sí volvería. Veo prácticamente todos sus partidos y su trayectoria está siendo muy buena. Estoy muy feliz por el club, por los compañeros que dejé allí y también por el presidente, porque creo que el club se merece el momento por el que está pasando.

P: Metas tras la SuperLiga Griega.

R: Mis objetivos son regresar a la Selección, ir al Europeo y ganar la Copa de Grecia.

P: Regreso a Portugal.

R: Soy portugués y sería lógico que quisiese volver a Portugal. Pero de momento no es algo que esté en mi cabeza porque quiero seguir con mi carrera fuera. Aunque tal vez algún día.

P: Vuelta a la Selección.

R: En este momento puedo decir que estoy confiado de regresar a la selección. Gané el campeonato aquí en Grecia y espero ganar también la Copa, continuar jugando y demostrando calidad, ayudar a mis compañeros e intentar marcar goles y hacer asistencias.

Espero regresar porque Fernando Santos me conoce y sabe cómo soy, por lo que las cosas podrían ir bien y podrían llamarme para el Campeonato de Europa.

P: Su contrato termina el 30 de junio. ¿Seguirá en Grecia?

R: Decidiré eso cuando termine la Liga, la Copa y después de la convocatoria de la selección. Después de todo eso pensaré qué es lo mejor para mí. He hablado con mi representante y me gusta mucho estar en el Olympiacos, pero es lo que digo, decidiré cuando todo esto termine.

P: ¿Tiene contacto con la Real Sociedad?

R: Sí. Tengo contactos con algunos jugadores porque es un club que me ayudó mucho. Es un club fantástico, el presidente y las personas son todas muy buenas y creo que es un club en el que cualquier jugador que vaya será feliz. Soy Txuri-urdin para toda la vida.

P: Liga Portugal. Impresiones.

R: La Liga de Portugal en los últimos años ha evolucionado mucho y estoy feliz de conocer muchos jugadores buenos. Es una liga muy buena y podríamos decir que es una liga muy competitiva y con buenos jugadores, todos quieren jugar al fútbol. No es una liga fácil hoy en día, no es fácil porque tiene muchos clubes que son muy buenos.

P: Triunfo del Sporting.

R: Espero que el Sporting gane la Liga porque se lo merece. Pero con seis puntos todo está abierto, a todos los que les gusta el deporte saben que eso, que con seis puntos en fútbol es posible. El Sporting tendrá que pelear hasta el último partido. El jugador con el que más hablo del Sporting es João Mário, que es muy buena persona.

P: ¿Podrá la Selección de Portugal ganar el Europeo y el Mundial de Catar 2022?

R: ¿Por qué no? Portugal es un país que tiene muchos buenos jugadores y está jugando en una buena liga. Creo que está en condiciones de ganar el europeo otra vez, de ganar el Mundial, y de ganar cualquier competición.

P: Hay una colonia portuguesa en el Olympiacos.

R: Sí, aquí hay muchos portugueses. El entrenador es muy buena persona e intenta que los jugadores sean sus amigos, habla con ellos todos los días. Creo que es un técnico que podrá dar el salto e ir a cualquier club grande.

La relación con mis compañeros es que todos son buenas personas y buenos jugadores. Estoy muy feliz por estar jugando con ellos. Con quien más hablo es con Semedo y con Tiago.

Andrea Caballero de Mingo