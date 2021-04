Así afecta la primavera a nuestras manos

19/04/2021 Las manos se resecan con la subida de las temperaturas y la mayor exposición a agresiones externas POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA LE CLAN ESTHÉTIQUE



MADRID, 19 (CHANCE)



¿Has notado tus manos más secas o ásperas en los últimos días? Es normal. Y es que con la llegada de la primavera no sólo nos notamos más cansados a causa de la temida astenia primaveral o de las alergias que congestionan nuestros ojos y nuestra nariz, sino que además nuestras manos están más expuestas a las agresiones externas, por lo que sufren más de lo que pensamos. Y, a causa de la pandemia del Covid, debemos contar con el agravante de que nos lavamos mucho más las manos por culpa del virus, lo que puede alterar su pH, sus aceites naturales y con ello, perder su vitalidad y elasticidad.



Cuando llega la primavera, la piel es tal vez el primero de nuestros órganos en notarlo, una época en la que se debe cuidar y preparar especialmente para la posterior entrada del verano, en que es más castigada por la sobreexposición al sol y calor excesivo. Las manos no son una excepción, ni tampoco las uñas, que se debilitan y se quiebran.



La cosmética puede en cambio hacer mucho para reparar estos problemas, por lo que debemos ser constantes y utilizar, a diario - preferentemente por la mañana y antes de acostarnos - una crema hidratante reparadora que nutra e hidrate nuestras manos, a poder ser, que cuenten con Vitamina E para protegerlas de los radicales libres y retardar su envejecimiento.



"Lo importante es encontrar cremas que hidraten y refuercen la barrera cutánea protegiendo las manos de factores externos, y si además nutren y se absorben con facilidad, mejor que mejor. Otro problema que nos hemos encontrado a raíz de la pandemia ha sido el daño provocado por el uso desmesurado de geles hidroalcóholico o la práctica de deportes extremos en los que es importante el agarre" - comenta Víctor López, responsable de la firma California Mango en España.



Andrés Martín, brand manager de ORLY, recomienda además exfoliantes una vez a la semana, cremas solares, jabones neutros y sobre todo, productos siempre naturales, ecológicos: "En la naturaleza hay elementos sumamente beneficiosos para actuar contra todas las afecciones que puedan sufrir las manos, desde la estrella amarilla o la centella asiática al karité, el aguacate o los aceites esenciales".



Por último, no olvides emplear, una vez a la semana, una mascarilla reparadora y regeneradora, que devolverá a tus manos la suavidad y la hidratación perdida con un sencillo gesto.