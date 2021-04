29/11/2019 Ana Rosa Quintana confiesa cómo se encuentra tras vacunarse contra el Coronavirus. MADRID, 19 (CHANCE) El pasado viernes Ana Rosa Quintana anunciaba, al comienzo de su programa, que ese mismo día recibiría la primera dosis de la vacuna contra la Covid y, en torno a las 11 de la mañana, la 'reina de las mañanas' se vacunaba en directo desde el Wanda Metropolitano. Sonriente, y con la bufanda de su querido Atlético de Madrid en la mano, la periodista mandaba un mensaje de tranquilidad a los españoles al confesar que no se había ni enterado del pinchacito y, sin dudarlo reinvindicaba más vacunas a las autoridades políticas para conseguir inmunizar a la mayoría de la población cuanto antes posible. EUROPA ESPAÑA AUTONOMÍAS SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



El pasado viernes Ana Rosa Quintana anunciaba, al comienzo de su programa, que ese mismo día recibiría la primera dosis de la vacuna contra la Covid y, en torno a las 11 de la mañana, la 'reina de las mañanas' se vacunaba en directo desde el Wanda Metropolitano. Sonriente, y con la bufanda de su querido Atlético de Madrid en la mano, la periodista mandaba un mensaje de tranquilidad a los españoles al confesar que no se había ni enterado del pinchacito y, sin dudarlo reinvindicaba más vacunas a las autoridades políticas para conseguir inmunizar a la mayoría de la población cuanto antes posible.



Tras disfrutar el fin de semana de un merecido descanso, Ana Rosa ha vuelto este lunes al trabajo y ha desvelado cómo se encuentra tras recibir la primera dosis de AstraZeneca: "No he tenido nada. Ni décimas, ni el brazo ni nada. No he tomado nada, ni paracetamol". "Será cierto lo de bicho malo nunca muerte", ha asegurado sonriente.



En plena forma y con la misma vitalidad de siempre, la presentadora ha revelado que está "muy feliz" y que espera con ansias e ilusión la segunda dosis para estar "completamente inmunizada" frente al Coronavirus. Agradeciendo una vez más - al igual que hizo el viernes - el inmenso trabajo que están realizando los técnicos sanitarios desde que comenzó la pandemia, Ana Rosa ha vuelto a reivindicar la compra de más vacunas a las autoridades políticas, confesando que le dio mucha pena ver cómo estaba de vacío el Wanda Metropolitano a causa de la falta de dosis. Algo que, para la comunicadora, es inconcebible para dejar atrás la crisis sanitaria.