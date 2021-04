América logra el último cupo a cuartos y Chicó desciende a segunda división

Duvan Vergara (i) de América celebra un gol. EFE/Gabriel Aponte/Archivo

Bogotá, 18 abr (EFE).- El América de Cali consiguió este domingo el último cupo a los cuartos de final de la liga colombiana al vencer 2-0 al Deportes Tolima, mientras que el Boyacá Chicó igualó 0-0 con Jaguares y descendió a la Segunda División porque el Deportivo Pereira se salvó al golear 4-2 al Deportivo Pasto.

En la última jornada, el Independiente Medellín, dirigido por Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, cayó 2-0 en su visita al eliminado Once Caldas y terminó noveno, por lo que tendrá que ver los cuartos de final por televisión.

En la fase regular, el Atlético Nacional terminó líder tras golear 7-1 al Patriotas, con un póker de Jefferson Duque, y jugará los cuartos de final de la liga colombiana con Millonarios, Santa Fe, Deportivo Cali, Deportes Tolima, La Equidad, Junior y América en llaves que serán sorteadas el lunes.

CLASIFICACIÓN SUFRIDA

El América, dirigido por el argentino Juan Cruz Real, consiguió su clasificación con una anotación en propia puerta del central Julián Quiñones y otra del habilidoso Duván Vergara en un partido luchado que dominó en el primer tiempo pero sufrió en el segundo.

Los 'Diablos Rojos' hicieron figura de la etapa inicial al portero visitante, Álvaro Montero, pero en la segunda parte la figura fue el guardameta venezolano Joel Graterol, que evitó el empate del Tolima cuando la diferencia era solo de un gol.

EL MEDELLÍN, NOQUEADO POR EL ONCE CALDAS

Pese a que la idea era que todos los partidos iniciaran a la misma hora, el duelo entre Once Caldas y Medellín arrancó una hora tarde porque un aguacero inundó la cancha del estadio Palogrande, de Manizales.

Aunque la demora le permitió saber al 'Poderoso' qué resultado necesitaba para clasificar, su rival logró imponerse con anotaciones de Mender García y de Adrián Estacio, en un duelo en el que el 'Blanco blanco' fue superior aunque ya estuviese eliminado y sin nada que perder.

La expulsión del creativo Javier Reina al minuto 72, cuando el juego iba 1-0, fue clave porque terminó de sepultar las expectativas de un equipo que tendrá que reivindicarse en el próximo semestre.

SALVACIÓN PARA EL PEREIRA

El Deportivo Pereira, que estuvo por debajo del marcador en dos ocasiones y con el fantasma del descenso en la nuca buena parte del partido, ganó 4-2 liderado por un brillante creativo Rafael Navarro, que hizo dos de las asistencias y fue el eje de su equipo.

Igualmente sobresalieron Javier García, Bryan Castrillón, Jhonny Vásquez y Franco Arizala, que anotaron los goles que le permitieron sobrevivir al 'Matecaña' en Primera División por lo menos seis meses más.

El Chicó, dirigido por el mexicano Mario García, empató 0-0 con Jaguares y para mantener la categoría tenía que ganar y esperar que el Pereira no lo hiciera, dos factores que no se cumplieron.

LÍDER INDISCUTIDO

El Atlético Nacional, con su goleada 7-1, se ratificó como líder indiscutido del campeonato colombiano y hoy tuvo en Jefferson Duque, goleador de 33 años que fue criticado por su bajo rendimiento en los últimos días, la clave para consolidarse en la parte alta de la tabla.

El conjunto 'Verdolaga', dirigido por el costarricense Alexandre Guimaraes, llega reforzado de ánimo a la siguiente fase del torneo y a su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores, que será el jueves contra la Universidad Católica.

Además de los cuatro tantos de Duque, los otros goles fueron obra de Alex Castro, con un doblete, y de Neyder Moreno, mientras que el 1-1 parcial para Patriotas fue obra una anotación en propia puerta del lateral Jonathan Marulanda.

El técnico español Abel Segovia, que llegó a Colombia este año para dirigir a Patriotas, quedó en la cuerda floja con este resultado.