A la espera de saber si el helicóptero Ingenuity logra volar en Marte

Redacción Ciencia, 19 abr (EFE).- La agencia espacial estadounidense NASA espera hacer hoy historia con el despegue del Ingenuity, un pequeño helicóptero que intentará hacer el primer vuelo controlado y con motor en otro planeta, en este caso Marte.

"¡Nos hemos puesto las pilas! Levántate (o quédate despierto) y únete al equipo de #MarsHelicopter en directo en el control de la misión para saber si el primer intento de vuelo con motor en otro planeta fue un éxito".

Así animaba este lunes en su cuenta de Twitter el Centro de propulsión a chorro de la NASA en California (JPL), encargado de controlar la misión, a todos los apasionados del espacio para unirse a los canales de la agencia espacial estadounidense y conocer en directo el resultado de este arriesgado primer intento de vuelo.

Estaba previsto que el helicóptero de 1,8 kilos de peso despegara del cráter Jezero no antes de las 07:31 horas GMT.

Sin embargo, los 278 millones de kilómetros entre Marte y la Tierra retrasan las comunicaciones más de 15 minutos, por eso la incógnita de si Ingenuity ha sido capaz de remontar el vuelo en la fina atmósfera marciana no se conocerá hasta las 10:15 GMT.

A esa hora los ingenieros del JPL ya tendrían que haber recibido los primeros datos del pequeño helicóptero, los cuales llegarán a la Tierra transmitidos por el rover Perseverance que hace de punto de enlace.

Ayer la NASA se mostró optimista sobre esta misión, una primer prueba de concepto, que allanará el camino a futuras exploraciones del planeta rojo en las que se pueda contar con medios aéreos.

El equipo envió ayer los comandos generales sobre elevación y aceleración, pero el robot tiene que gestionar su vuelo de forma autónoma, con sus sistemas de guía, navegación y control, debido a que no puede recibir órdenes en tiempo real.

"#MarsHelicopter tiene permiso para despegar. Se están enviando los comandos de vuelo".

Con esta frase informó el JPL en su Twitter de que la misión de Ingenuity estaba lista, un vuelo que estaba previsto para el pasado día 11 y que por un problema técnico tuvo que ser pospuesto.

Muchas son las personas que han respondido a la sugerencia de la NASA de madrugar o no acostarse para conocer la hazaña de Ingenuity, entre ellos el cantante Enrique Iglesias o el actor Arnold Schwarzenegger.

"Chicos, la NASA va a hacer volar hoy un helicóptero en Marte, ¡realmente increíble!, ha escrito en su cuenta de Twitter Iglesias, quien en un mensaje en inglés y en español dice: "qué suerte que nos haya tocado poder ver esto a nuestra generación".

Schwarzenegger en un vídeo subido a esa red social ha asegurado que no ve la hora de conocer el resultado y, como en sus mejores momentos de la película Predator (Depredador), termina con el grito de "Get to da choppa!" (¡ve al helicóptero!).