109-107. Bam Adebayo resurge y los Heat vencen a los Nets, que pierden a Durant

En la imagen un registro de Bam Adebayo (d), pívot de los Heat de Miami, quien aportó un doble-doble de 21 puntos, incluida la canasta ganadora y 15 rebotes en el triunfo de su equipo 109-107 frente a los Nets de Brooklyn. EFE/Jason Szenes/Archivo

Miami (EE.UU.), 18 abr (EFE).- El pívot Bam Adebayo surgió en el momento que más lo necesitó su equipo del Miami Heat y con un doble-doble de 21 puntos, incluida la canasta ganadora y 15 rebotes, los guió al triunfo de 109-107 frente a los Brooklyn Nets y rompieron racha de tres derrotas consecutivas.

Con el marcador empatado a 107 y 21 segundo por jugarse, el Heat tenía la posesión del balón que comenzó a mover el base esloveno Goran Dragic, quien se lo pasó a Adebayo que lo controló mientras penetraba a la pintura de los Nets y cuando y antes que sonase la bocina se elevó, tiró y anotó la canasta, que hasta el momento ha sido la más decisiva para su equipo.

El triunfo no solo le dio la victoria a los Heat (29-28), que jugaron sin el alero estrella Jimy Butler, lesionado con un esguince de tobillo derecho, sino que le quitaron a Adebayo la frustración de no haber rendido bien en los últimos partidos.

La canasta de Adebayo completaba una remontada de seis puntos que tenían de desventaja en los minutos finales al consumar una racha de 10-2.

Dragic, como en los buenos tiempos, respondió con 18 puntos, ocho rebotes y siete asistencias, mientras que el base Kendrick Nunn, que salió de titular llegó a los 17 tras anotar cinco triples de ocho intentos.

El veterano alero de origen dominicano Trevor Ariza se encargó de hacer el mejor juego defensivo del equipo de Miami, además de anotar 15 puntos, incluidos tres triples, capturar nueve rebotes y dar una asistencia.

El escolta Landry Shamet, que salió de reserva, aportó 30 puntos como líder de los Nets al anotar 10 de 15 tiros de campo, incluidos 7 de 12 triples, pero que al final no pudo convertirse en el factor sorpresa ganador.

El base Kyrie Irving acabó con 20 tantos, pero falló 13 de 19 tiros de campo y 6 de 9 intentos de triple, sin que pudiese ayudar a los Nets al llevarse el triunfo.

Brooklyn (38-19), que deja solos a los Philadelphia Sixers en el primer lugar de la División Atlántico y de la Conferencia Este, volvió a jugar sin el escolta estrella James Harden, además de perder de nuevo al aleros All-Star Kevin Durant.

El exJugador Más Valioso (MVP) de la liga y de las Finales de la NBA se marchó tras apenas haber jugado cuatro minutos al sufrir una contusión en el muslo izquierdo.

El entrenador de los Nets, el canadiense Steve Nash, declaró que Durant estaba "dolorido", pero desconocía si podía tener algo grave en el muslo.