Veterano Cink gana el RBC Heritage del PGA, argentino Grillo finaliza segundo

El estadounidense Stewart Cink ganó este domingo el torneo RBC Heritage de la PGA tras terminar la ronda final con 70 (-1) golpes, mientras que el argentino Emiliano Grillo finalizó en un segundo lugar compartido con el local Harold Varner.

Cink, de 47 años, llegó a la ronda final con una ventaja de cinco golpes y con dos birdies y un bogey, terminó con un total de 265 impactos (-19) en el Harbor Town Golf Links en Carolina del Sur.

Fue la segunda victoria de la temporada para el veterano estadounidense.

El argentino Grillo y el estadounidense Harold Varner compartieron el segundo lugar con 269 (-15), el albiceleste con un cartón el último día de 68 (-3) y Varner con un 66 (-5).

Cink había terminado una sequía de títulos de 11 años con su victoria en el Safeway Open en septiembre, un período sin títulos que se remontaba su triunfo en el Abierto Británico de 2009.

Como en su victoria el otoño pasado, Cink tuvo a su hijo, Reagan, como su caddie.

"Simplemente sigo mejorando", dijo Cink, quien estableció récords de anotaciones en torneos de 36 y 54 hoyos en el camino hacia el tercer título de su carrera en Harbor Town.

"Ganar con Reagan como caddie en el otoño fue increíble, pero Connor (su otro hijo) no pudo estar allí", dijo Cink. "Hoy acaba de llegar, cambió su vuelo desde Wyoming para estar aquí solo por esto, y no hay forma de que no gane con él viniendo hasta aquí".

El mexicano Abraham Ancer y el colombiano Camilo Villegas terminaron en los puestos 18 y 25, respectivamente, con 275 (-9) y 276 (-8) en ese orden.

El estadounidense Dustin Johnson, número uno mundial, concluyó decimotercero con 274 (-10).

Quedaron fuera tras el corte de la segunda ronda el colombiano Sebastián Muñoz, el puertorriqueño Rafael Campos, el mexicano Carlos Ortiz y el español Serbio García.

- Resultado final del torneo US PGA Tour RBC Heritage (Par-71):

1. Stewart Cink (USA) 265 (63-63-69-70)

2. Harold Varner (USA) 269 (66-68-69-66)

. Emiliano Grillo (ARG) 269 (68-64-69-68)

4. Maverick McNealy (USA) 271 (71-67-66-67)

. Corey Conners (CAN) 271 (67-64-72-68)

. Matt Fitzpatrick (ENG) 271 (71-64-68-68)

7. Chris Kirk (USA) 272 (70-67-68-67)

. Collin Morikawa (USA) 272 (65-68-67-72)

9. Cameron Smith (AUS) 273 (62-71-74-66)

. Shane Lowry (IRL) 273 (70-65-72-66)

. Russell Henley (USA) 273 (69-70-67-67)

. Webb Simpson (USA) 273 (71-68-64-70)

...

13. Dustin Johnson (USA) 274 (70-67-71-66)

18. Abraham Ancer (MEX) 275 (69-66-70-70)

25. Camilo Villegas (COL) 276 (69-68-68-71)

bb-meh/gfe