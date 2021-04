Vargas Llosa llama a los peruanos a votar por Keiko Fujimori

En la imagen un registro del escritor peruano y premio Nobel de Literatura en 2010, Mario Vargas Llosa. EFE/Javier López/Archivo

Lima, 17 abr (EFE).- El escritor peruano Mario Vargas Llosa llamó a sus compatriotas a votar por la candidata Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial de las elecciones del próximo 6 de junio, por considerarla "el mal menor" ante su rival, el profesor de extrema izquierda Pedro Castillo.

Vargas Llosa recordó en una columna publicada este sábado en el diario peruano La República, que ha "combatido al fujimorismo de manera sistemática", pero dijo que ahora cree que "los peruanos deben votar por Keiko Fujimori, pues representa el mal menor",

El escritor ha sido durante décadas un acérrimo rival del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien lo derrotó en las elecciones peruanas de 1990, y ha mantenido una postura abierta de rechazo a la propuesta política de su hija Keiko, quien postula por tercera vez a la presidencia peruana.

Castillo y Fujimori disputarán la segunda vuelta de las elecciones peruanas tras haber ocupado el primer y el segundo lugar, respectivamente, de los comicios generales que se celebraron el 11 de abril pasado en Perú.

IDEAS DE EXTREMA IZQUIERDA

Al respecto, el premio Nobel de Literatura de 2010 señaló que Castillo propone ideas "bastante contradictorias", aunque estas "como regla general" son "de extrema izquierda en el campo económico, y de extrema derecha en el social, pues está contra los matrimonios gay, la enseñanza sexual en las escuelas y el aborto".

Tras cuestionar sus propuestas económicas, que incluyen la estatización y nacionalización de empresas y sectores económicos estratégicos, Vargas Llosa dijo que si esta es la sociedad que plantea crear "es obvio que ella tendrá todas las características de una sociedad comunista".

Vargas Llosa alertó que "eso significará probablemente un golpe de Estado militar a corto plazo en el Perú, de militares derechistas, o izquierdistas" que, según remarcó, "retrocederá bárbaramente al país y lo empobrecerá mucho más de lo que está".

COMPROMISOS DE KEIKO

Sobre Keiko Fujimori sostuvo que esta "hasta ahora ha defendido a su padre, el exdictador" y durante esta campaña electoral "ha prometido indultarlo si llega al poder".

"Ella participó, además, de manera muy directa, beneficiándose de la dictadura, y está acusada por el Poder judicial de haberse lucrado con la Operación Lava Jato, de la que habría recibido dinero, por lo cual el Poder Judicial ha pedido para ella treinta años de cárcel", indicó.

A pesar de ello, remarcó que considera que "los peruanos deben votar por Keiko Fujimori", ya que si llega al poder hay "más posibilidades de salvar nuestra democracia, en tanto que con Pedro Castillo no veo ninguna".

Afirmó que esto debe hacerse a condición de que Keiko "se comprometa a respetar la libertad de expresión", a no indultar a Vladimiro Montesinos, el exasesor de su padre, así como "a no expulsar ni cambiar a los jueces y fiscales del Poder Judicial... y, sobre todo, a convocar a elecciones al término de su mandato, dentro de cinco años".

FUJIMORI AGRADECE EL RESPALDO

Al respecto, el escritor Álvaro Vargas Llosa, hijo del premio Nobel, informó en sus redes sociales que Keiko se había comunicado con su padre para confirmar las "garantías democráticas" que exige.

"Tras agradecerle el respaldo, le ha expresado su total acuerdo con las garantías democráticas que le pide en su artículo", indicó.

Posteriormente, Fujimori agradeció y saludó el respaldo del escritor y afirmó que en estos momentos su país no solo se enfrenta "a la pandemia y al hambre, sino al comunismo".

La candidata, que participó en una actividad pública en Lima, confirmó que se comunicó por teléfono con Vargas Llosa para agradecerle su apoyo y aseguró que se ha "comprometido, como en muchos años" a respetar "la independencia de poderes".