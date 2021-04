Unas 54 horas de fútbol llegan con 32 partidos de Libertadores y Sudamericana

Jugadores de Nacional se reúnen en el campo el 14 de abril de 2021, en un partido de la Copa Libertadores. EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Redacción Deportes, 18 abr (EFE).- Treinta y dos partidos, 16 correspondientes a la fase de grupos de la Copa Libertadores y 16 de la instancia idéntica que se estrena este año en la Sudamericana, producirán entre este martes y el jueves el equivalente a casi 54 horas de fútbol continuo producido por 64 clubes de 10 países.

En una carrera que transcurre por autopistas paralelas, la sexagésima segunda edición de la Copa Libertadores y la vigésima de la Copa Sudamericana comenzarán este martes 20 de abril y agotarán su fase de grupos el 27 de mayo.

Para entonces se habrán jugado 96 de Sudamericana y otros tantos de la Libertadores.

Sobre una medida de 95 minutos por partido, que equivalen a una hora y 35 minutos de juego continuo, las próximas semanas los dos torneos producirán entre martes y jueves 54 horas de fútbol, como si trascurrieran dos días seguidos y seis horas del tercero.

La Libertadores, prevista en 2021 para acoger a 47 participantes, ya dejó en el camino a 15 aspirantes al título y entre los 32 que se mantienen en carrera están Palmeiras, campeón de 2020, y Defensa y Justicia, que conquistó la Sudamericana del mismo año.

Brasileños y argentinos ha sido emparejados en el Grupo A. Palmeiras debutará el 21 de abril en la cancha de Universitario de Deportes y a la misma hora Defensa y Justicia estará en los pagos de Independiente del Valle.

La Copa Sudamericana, que este año ha cambiado el formato de eliminación directa de principio a fin que le caracterizó desde su versión inaugural jugada en 2002, ya reunió a 56 clubes y a partir de esta semana tendrá en acción a los 32 que restan.

Cuatro de los dieciséis partidos de la primera jornada de grupos en la Libertadores se jugarán en la primera hora de la programación del martes.

Por la zona F Argentinos Juniors recibirá a los uruguayos de Nacional. En el Grupo B la situación quedará resuelta en forma simultánea pues los bolivianos del Always Ready se las verán en casa con el Internacional brasileño mientras el Olimpia paraguayo visita al Deportivo Táchira.

La acción en el Grupo C la abrirán los brasileños del Santos y los ecuatorianos del Barcelona.

A la misma hora, las 22.15 GMT, comenzará la acción en la Copa Sudamericana con dos enfrentamientos. Por primera vez en su historia con un formato de cuatro equipos distribuidos en ocho grupos.

El debutante brasileño Atlético Goianiense recibirá a Newell's Old Boys en la zona F al tiempo que el Metropolitanos venezolano chocará en sus pagos con el Melgar peruano.

- Partidos de la primera fecha en fase de grupos de Libertadores:

20.04 Always Ready (BOL) - Internacional (BRA) G-B

20.04 Deportivo Táchira (VEN) - Olimpia (PAR) G-B

20.04 Santos (BRA) - Barcelona (ECU) G-C

20.04 Sporting Cristal (PER) - Sao Paulo (BRA) G-E

20.04 Argentinos Juniors (ARG) - Nacional (URU) G-F

20.04 Vélez Sarsfield (ARG) - Flamengo (BRA) G-G

21.04 Independiente del Valle (ECU) - Defensa y Justicia (ARG) G-A

21.04 Universitario de D (PER) - Palmeiras (BRA) G-A

21.04 The Strongest (ARG) - Boca Juniors (ARG) G-C

21.04 Atlético Rentistas (URU) - Racing Club (ARG) G-E

21.04 Unión La Calera (CHI) - Liga de Quito (ECU) G-G

21.04 Deportivo La Guaira (VEN) - Atlético Mineiro (BRA) G-H

21.04 América de Cali (COL) - Cerro Porteño (PAR) G-H

22.04 Fluminense (BRA) - River Plate (ARG) G-D

22.04 Júnior de Barranquilla (COL) - Santa Fe (COL) G-D

22.04 Atlético Nacional (COL) - U Catolica (CHI) G-F

- Partidos de la primera fecha en fase de grupos de Sudamericana:

20.04 12 de Octubre (PAR) - Rosario Central (ARG) G-A

20.04 Metropolitanos (VEN) - Melgar (PER) G-D

20.04 Aucas (ECU) - A Paranaense (BRA) G-D

20.04 Atlético Goianiense (BRA) - Newell's Old Boys (ARG) G-F

21.04 San Lorenzo (ARG) - Huachipato (CHI) G-A

21.04 Guabirá (BOL) - Independiente (ARG) G-B

21.04 Torque (URU) - Bahía (BRA) G-B

21.04 Ceará (BRA) - Wilstermann (BOL) G-C

22.04 Bolívar (BOL) - Arsenal (ARG) G-C

22.04 Peñarol (URU) - Huancayo (PER) G-E

22.04 River Plate (PAR) - Corinthians (BRA) G-E

22.04 Libertad (PAR) - Palestino (CHI) G-F

22.04 Bragantino (BRA) - Deportes Tolima (COL) G-G

22.04 Talleres (ARG) - Emelec (ECU) G-G

22.04 Aragua (VEN) - Lanús (ARG) G-H

22.04 Gremio (BRA) - La Equidad (COL) G-H