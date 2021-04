Trump pide a Biden que no retrase la salida de las tropas de EE.UU. en Afganistán

En la imagen, Donald J. Trump, expresidente de Estados Unidos. EFE/EPA/SHAWN THEW/Archivo

Miami, 18 abr (EFE).- El expresidente de EE.UU. Donald Trump pidió este domingo al actual mandatario, Joe Biden, que no retrase hasta septiembre la retirada de las tropas de este país en Afganistán que él había ordenado para mayo y que esa salida no coincida con el aniversario de los atentados del 11-S de 2001.

"Podemos y debemos salir antes. Diecinueve años es suficiente, de hecho, demasiado, demasiado tiempo", dijo Trump en un comunicado de su oficina, con sede en Palm Beach (Florida), donde reside desde enero pasado.

En su opinión, él ya había hecho lo más relevante al retirar de manera anticipada "miles de millones de dólares en equipo", y, sobre todo, reduciendo la presencia militar de EE.UU. en ese país "a menos de 2.000 soldados" de los 16.000 que había desplazados en el país asiático previamente.

El pasado día 14, Biden anunció que la retirada completa de las fuerzas de EE.UU. de Afganistán culminaría hacia el próximo septiembre, cuando se cumple el vigésimo aniversario de los atentados del 11-S.

Un acuerdo previo entre los talibanes afganos y la Administración Trump había fijado el repliegue para el próximo 1 de mayo, pero Biden ha preferido retrasarlo unos meses.

Pero Trump, quien ejerció su mandato entre 2017 y 2021, dijo que "ojalá" Biden no use esa señalada fecha en Estados Unidos.

"El 11 de septiembre representa un suceso y un período muy triste para nuestro país y debe seguir siendo un día de reflexión y recuerdo en honor a esas grandes almas que perdimos", consideró el republicano en su comunicado.

Fueron precisamente los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las torres gemelas en Nueva York y contra el Pentágono, en los que murieron cerca de 3.000 personas, los que llevaron a la invasión de EE.UU. a Afganistán, desde donde operaba Osama Bin Laden, el líder del grupo terrorista Al Qaeda que perpetró el ataque terrorista.

Y aunque para Trump la salida de las tropas estadounidenses después de dos décadas es "algo maravilloso y positivo", esa retirada debería, en su opinión, ser "lo más cerca posible" del 1 de mayo que él había establecido previamente.

De esta forma se reduciría todavía más y lo antes posible la presencia militar de Estados Unidos en el exterior después de que saliesen ya soldados de Irak y Siria, donde, indicó el expresidente, no quedan tropas "excepto en la zona donde controlamos el petróleo".

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, defendió este domingo en una entrevista a la cadena ABC News la salida de EE.UU. de Afganistán una vez que se ha cumplido el objetivo de desarticular a Al Qaeda, que, opinó, ya no tiene capacidad de llevar a cabo ataques desde Afganistán contra EE.UU.