Susanna Griso sale de comida con amigos

MADRID, 18 (CHANCE)



Nos encanta ver a los presentadores de televisión más reconocidos del país haciendo su vida cotidiana. Por el mero hecho de verles en pantalla cada día muchos son los espectadores que se piensan que su día a día es muy contrario al del resto de los mortales, pero no no es así. Un ejemplo de ello es Ana Rosa Quintana o su fiel competente, Susanna Griso.



La presentadora de 'Espejo Público' se ha dejado ver en muchas ocasiones dando un paseo, con sus hijos, comprando... en esta ocasión hemos pillado a Susanna Griso disfrutando de una comida con amigas donde la hemos visto pasárselo bomba. Y mira que nos gusta un salseo para estar ahí, pero lo cierto es que la periodista saludó a la prensa que se encontraba en las inmediaciones con su mejor sonrisa a pesar de llevar puesta la mascarilla reglamentaria.



Charlas y más charlas, de eso trató la comida tan especial de Susanna Griso este viernes, después de contar en su programa de televisión el susto que había tenido el pasado verano con su hija en un barco cuando se cayó al mar y le pasó una lancha por encima. Afortunadamente todo quedó en un susto.



La presentadora eligió para esta comida un outfit de lo más casual y cómodo posible. Pantalón suelto oscuro combinado con unos botines aterciopelados en tonos grises y una chaqueta al más puro estilo rockera. Además, Susanna lució un bolso rectangular, tipo maletín, rojo que le daba el toque perfecto a su look consiguiendo ser uno de los más sofisticados.