R.Dominicana acoge el último clasificatorio de halterofilia rumbo a Tokio

En la imagen, María Alexandra Escobar de Ecuador. EFE/Martin Alipaz/Archivo

Santo Domingo, 18 abr (EFE).- República Dominicana acogerá desde este lunes el último torneo clasificatorio continental de halterofilia para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el que decenas de atletas de unos 25 países buscarán sumar los puntos necesarios para lograr su billete a la cita asiática.

Las competiciones se desarrollarán en el Pabellón de Halterofilia del Parque del Este, situado en la provincia Santo Domingo, contigua a la capital dominicana.

En el evento se darán cita atletas como la ecuatoriana Alexandra Escobar, que a sus 40 años piensa abandonar las pesas, no sin antes tratar de figurar por quinta ocasión en unos Juegos Olímpicos, además del joven dominicano Zacarías Bonnat, medallista de plata en los 81 kilos de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Las venezolanas Génesis Rodríguez, bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2010 en los 55 kilogramos, y Katherin Echandia (49 kilos), oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018, también buscarán llegarán a Tokio.

La nación suramericana también dispone de atletas como Nayuris Pérez, bronce en el Mundial de Tailandia de 2019 en los 87 kilos, y de Julio Mayora (73), bronce en el Mundial de 2018, en Turkmenistán.

"Estamos preparados en todos los sentidos para presentar a toda América un evento digno de este nivel. Han sido muchas horas de esfuerzos y apenas tenemos el aliento necesario para desarrollar con éxito este gran torneo", dijo a Efe el presidente de la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas, Willian Ozuna.

La competición en Santo Domingo también permite acumular puntos para ránking mundialista.

Ecuador ha anunciado que espera clasificar a cuatro de los suyos, aunque reconoce que sus mayores opciones están cifras en Escobar, Neisi Dajomes, en los 76 kilos y Tamara Salazar, en 87 kilogramos.

Mientras Escobar persigue la historia, su compatriota Tamara Salazar, de 23 años, busca sus primeros Juegos Olímpicos.

A la cabeza de Colombia, una potencia en el área, está Leidy Solís, medalla de plata en Pekín 2008 en los 69 kilogramos y ganadora de dos preseas de oro en Tailandia, esa vez compitiendo en los 81 kilos.

Pero Solís no viene sola, entre sus compañeros figura Francisco Mosquera, campeón en los 62 kilogramos en el Mundial de Anaheim (EE.UU.).

Mosquera es un triple campeón de Campeonatos Panamericanos de Mayores (2013, 2014 y 2016) y se colgó el oro en los Juegos Panamericanos de Lima.

La entrenadora principal de la selección colombiana es María Isabel Urrutia, la primer atleta que ganó una medalla olímpica para su país -oro en los 75 kilos en Sydney 2000-.

Antes de esa hazaña, Urrutia fue campeona mundial en 1990, 1991, 1994, 1995 y 1996.

Además de Bonnat, los anfitriones tienen puestas sus expectativas en Cándida Vásquez, campeonato panamericana en Toronto 2015 en los 48 kilos. En esta oportunidad competirá en los 49 kilogramos.

Crismery Santana, en los 87 kilos y Verónica Saladín en +87 kilogramos, tienen sobre sus hombros no solo los pesos, sino la atención de los aficionados dominicanos.

Santana tejió en el Mundial de Anaheim la mejor actuación individual en la historia de su país, cuando obtuvo una medalla de plata y dos de bronce en los 90 kilogramos.

El país anfitrión, sin embargo, acusa una sensible baja en Beatriz Pirón, pues recientemente alumbró a su tercer hijo.

La dominicana fue la medallista de oro en los 49 kilos de los Juegos Panamericanos de Lima.