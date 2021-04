Raúl Fernández reclama sus pretensiones con una clara victoria

Madrid, 18 abr (EFE).- El español Raúl Fernández (Kalex) ha reclamado sus pretensiones en la categoría de Moto2, en la que es debutante en la presente temporada, al vencer de una manera clara el Gran Premio de Portugal por delante del también español Arón Canet (Boscoscuro), que consiguió también su primer podio en la categoría, con el australiano Remy Gardner (Kalex), tercero.

Raúl Fernández planteó una estrategia de carrera perfecta. Aguantó los ataques de todos su rivales, esperó el momento propicio sin cometer errores y se adjudicó una clara victoria que le perfila ya como un claro aspirante al título mundial que dejó vacante el italiano Enea Bastianini con su paso a MotoGP.

Ya antes de empezar la carrera de Moto2 presagiaba batalla con los registros protagonizados durante el "warm up" por el australiano Remy Gardner (Kalex), el español Raúl Fernández (Kalex) y el británico Sam Lowes (Kalex), que rodaron por debajo de la vuelta rápida de entrenamientos y no defraudó, pues nada más apagarse el semáforo, en la primera curva, la carrera perdió a uno de sus principales favoritos, el piloto inglés.

Sam Lowes se fue por los suelos en la curva uno sin posibilidad de volver a arrancar su moto por lo que la carrera perdió al líder del mundial y éste la posibilidad de defender su posición en la tabla de puntos después de haber sumado dos victorias consecutivas en las dos carreras de Catar.

En carrera, Remy Gardner y el italiano Marco Bezzecchi (Kalex) tomaron la iniciativa a la hora de marcar el ritmo de carrera, con el estadounidense Joe Roberts (Kalex) y el español Xavier Vierge (Kalex) pugnando por no perder terreno respecto al dúo de cabeza y con Raúl Fernández sexto, justo por detrás de Augusto Fernández (Kalex), que también tiraban con fuerza para intentar evitar que el cuarteto de cabeza tuviese una ventaja inalcanzable ya desde los primeros minutos de competición.

El español Jorge Navarro (Boscoscuro), que salía último, tampoco estuvo demasiado afortunado pues en la segunda vuelta se fue por los suelos en la curva cinco, dejándole sin opción de hacer cualquier tipo de remontada.

Otro español, Arón Canet (Boscoscuro) consiguió enlazar con el sexteto de delante cuando en cabeza Marco Bezzecchi asumía la primera plaza y marcaba el ritmo a sus competidores, pero que al permitir la llegada de Canet hasta ellos en realidad lo que sucedió es que los "seis de cabeza" ya no eran un sexteto, al unirse muchos pilotos más por detrás, con constantes "toques" de carenado entre todos ellos.

Esa "pelea de carenados" permitió que Bezzecchi, que iba primero, abriese un pequeño hueco, algo de lo que se apercibieron tanto Joe Roberts como Remy Gardner, que intentaron neutralizar la ventaja que hasta ese momento había conseguido el italiano, por entonces ya superior a un segundo con apenas seis vueltas completadas.

Con Marco Bezzecchi líder, Remy Gardner se puso a tirar por detrás para intentar neutralizar la fuga del italiano mientras que Arón Canet superó a Joe Roberts para marcharse tras la estela del australiano y el japonés Ai Ogura y su compañero de equipo, el tailandés Somkiat Chantra lo que hacía era regresar a su taller andando tras verse involucrados ambos en una espectacular caída, sin consecuencias físicas para ninguno de sus protagonistas.

Gardner se encontró con el circuito completamente limpio por delante de él y eso le permitió conseguir el ritmo que había exhibido durante los entrenamientos para ir restando ventaja a Bezzecchi, con Arón Canet pegado a su rebufo, lo mismo que Raúl Fernández y Joe Roberts tras éste.

El susto del australiano en la novena vuelta le facilitó el adelantamiento a Arón Canet, encargado desde entonces de neutralizar la ventaja de Marco Bezzecchi, por entonces ya por debajo del medio segundo, mientras un nuevo error de Remy Gardner le relegaba a la quinta plaza, tras su compañero de equipo Raúl Fernández, al que volvía a superar poco después.

Canet se puso líder una vuelta más tarde, en la décima, pero la lucha entre Canet y Bezzecchi benefició a Joe Roberts, quien por dentro en la primera curva superó a ambos y, por detrás, el resto de perseguidores también enlazaron con ellos.

Siete pilotos estaban en ese momento en cabeza de carrera, con Joe Roberts marcando el ritmo pero con opciones para cualquiera de ellos, si bien los mejor posicionados eran el estadounidense y el pupilo del equipo de Jorge Martínez "Aspar".

Más atrás, los italianos Celestino Vietti y Nicolo Bulega, que entró completamente colado en la curva uno, se fueron al suelo y también se enzarzaron con los puños, por lo que Dirección de Carrera avisó que estudiaría el incidente tras la carrera.

Con el paso de las vueltas Roberts y Canet se consolidaron en la lucha por la primera plaza, con un dúo formado por Marco Bezzecchi y Raúl Fernández a siete décimas de segundo y dos décimas más atrás Remy Gardner, Augusto Fernández y Xavier Vierge.

A seis vueltas del final Arón Canet se puso líder, Joe Roberts se "coló" en una apurada de frenada y Raúl Fernández, con muy buen ritmo en la última parte de la carrera, aprovechó la oportunidad para ponerse segundo, con vuelta rápida de carrera incluida.

Pero Raúl Fernández no quiso esperar y por la aspiración de la Boscoscuro de Canet consiguió adelantarlo en la recta de meta para ser líder a menos de cuatro vueltas para el final y, además, lograr unos metros de ventaja que resultaron suficientes para que el debutante de la categoría lograse su primera victoria, acompañado en el podio por Canet y Gardner, que dio buena cuenta de Joe Roberts a dos curvas del final.

Augusto Fernández consiguió la quinta plaza, con Xavier Vierge y Héctor Garzó (Kalex), séptimo y octavo respectivamente, Albert Arenas (Boscoscuro), decimotercero, Marcos Ramírez (Kalex), decimoquinto, Miquel Pons (MV Agusta), decimonoveno y Jorge Navarro vigésimo segundo.

Juan Antonio Lladós