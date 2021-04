Primeras imágenes de Julia Janeiro y Brayan Mejía

18/04/2021 BRYAN MEJÍA Y JULIA JANEIRO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 18 (CHANCE)



Hoy hemos visto por primera vez en todos los medios de comunicación el rostro despixelado de Julia Janeiro. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha cumplido este domingo su mayoría de edad y son muchas las fotografías que teníamos en el archivo de ella, con su novio, con sus amigas... pero este domingo no había salido todavía de su hogar.



Brayan Mejía, pareja oficial de Julia Janeiro, ha tenido hoy un partido de fútbol en la localidad de Alcalá de Henares y la joven no ha acudido a verlo. A su salida le hemos preguntado por su relación, por cómo está viviendo la mayoría de edad de su pareja, si iban a hacer algo especial... pero lo cierto es que ha guardado silencio y no ha contestado a nada.



Tampoco cuando llegaba a su domicilio ha hecho declaraciones, parece que el joven tiene claro que no quiere notoriedad pública por ser el 'novio de' y quiere permanecer en el anonimato. Sin embargo, minutos después de la llegada de Brayan, la hija de María José Campanario ha hecho su primera salida oficial con 18 años del hogar.



La joven no ha querido hacer ninguna declaración ante los medios de comunicación en su 18 cumpleaños, se ha mostrado seria y ha preferido ignorar las cámaras de la prensa que recogían este momento que quedará sin duda para la historia de la prensa del corazón por ser el primer vídeo de Julia Janeiro tras cumplir su mayoría de edad.