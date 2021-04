Perú.- Keiko Fujimori plantea "economía social de mercado versus comunismo" en las presidenciales de Perú

18/04/2021 La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Castillo propone una "revolución educativa" para garantizar el futuro del país



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La candidata ultraderechista a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ha planteado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, previstas para el 6 de junio, como una elección entre "economía social de mercado versus comunismo", un nuevo ataque contra su rival y candidato de izquierda, Pedro Castillo.



"Fuerza Popular propone mantener una economía social de mercado, promover las inversiones, las micro, pequeña, mediana y grandes inversiones, mientras que el señor Pedro Castillo propone la expropiación de las empresas privadas", ha declarado en una entrevista con la emisora peruana RPP.



"Entonces creo que es bien claro: economía social de mercado versus comunismo. Apoyar a los empresarios versus expropiarlos", ha añadido la candidata. Fujimori ha argumentado que no se trata de un ataque contra Castillo y que solo confronta sus ideas porque "el pueblo peruano tiene que saber qué propone exactamente cada uno de los candidatos".



Para Fujimori, la reactivación económica "es fundamental para poder generar puestos de trabajo y poder seguir haciendo obras sociales a nivel nacional". Además, su candidatura propone un reencuentro entre los peruanos y ha acusado a Castillo de proponer "la confrontación y la lucha de clases".



"Nosotros sí creemos que de una manera unida vamos a salir de la pandemia y reactivar la economía. Invoco al señor Pedro Castillo a no seguir generando división y odios entre los peruanos", ha argumentado.



Como receta ante la conflictividad social en zonas como la región minera, Fujimori ha defendido que cuando gobierne se asegurará de que la población de estos sectores y sus áreas de influencia sientan los beneficios de la inversión privada a través de obras.



"Es lo que requieren las personas, los agricultores, la garantía de que el agua se deba dar para el consumo humano y la agricultura construyendo reservorios, haciendo canales de irrigación. Llevando los tractores al campo", ha apuntado. "Lo que no puede pasar es la ausencia del Estado, que se sientan abandonados por años y ahora doblemente por la pandemia", ha señalado.



Además, Fujimori ha agradecido el apoyo del político y Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa con vistas a la segunda vuelta electoral como "mal menor". "Agradezco y saludo el respaldo del escritor Mario Vargas Llosa porque en estos momentos no solo nos enfrentamos a la pandemia y al hambre, sino también nos enfrentamos al comunismo", afirmó Fujimori.



REVOLUCIÓN EDUCATIVA



Mientras, el candidato de Perú Libre (izquierda), Pedro Castillo, ha dado comienzo a la campaña en un acto en la ciudad de Jaén, en Cajamarca, en el que ha destacado que la principal herramienta que utilizará su Gobierno para salir del subdesarrollo y convertirse en una potencia será la educación.



"¿Cómo Japón llegó a ser potencia? Con la educación. Nuestra principal herramienta en nuestro gobierno será la educación de nuestro pueblo. Basta de lucrar con la educación. Queremos que nuestros hijos no tengan futuro incierto. Por eso, abracemos esta causa", afirmó, según recoge la agencia de noticias peruana Andina.



Castillo, él mismo maestro, ha emplazado a todos los maestros del país para emprender "una verdadera revolución educativa". Así, se ha comprometido a crear universidades en las que se priorizarán especialidades destinadas para industrializar al país con ingreso libre para todos los jóvenes que quieran estudiar.



Además, ha destacado que tomará medidas contra la corrupción y que todo funcionario que cometa actos ilícitos será objeto de la denominada 'muerte civil' y tendrá que devolver todo lo que hayan robado al Estado.



Respecto a las medidas contra la pandemia, Castillo ha prometido vacunas de calidad para toda la población y medidas para reactivar la economía. "Queremos que se abran las escuelas, el comercio, que se abran los proyectos de los gobiernos locales y regionales. Empecemos a reactivar la economía", ha apelado.



El recuento definitivo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales peruanas deparó la victoria de Castillo con un 19 por ciento de los votos, muy por delante de Fujimori, segunda con un 13,13 por ciento de apoyos. El voto ha estado muy disperso entre los 18 candidatos, por lo que las negociaciones son si cabe más importantes con vistas a la segunda vuelta electoral, prevista para el 6 de junio.



Castillo es conocido por liderar la huelga de profesorado de 2017 que durante un largo periodo de protesta puso en jaque al Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski y que logró importantes beneficios laborales.



Fujimori es hija y defensora del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado en 2009 a 25 años de prisión por la muerte de 25 personas y el secuestro de otras dos en diferentes hechos violentos ocurridos durante su Gobierno en el marco de la lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso. Fujimori protagonizó un autogolpe de Estado y está condenado además por delitos de corrupción.