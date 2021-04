Partido Comunista cubano llama a enfrentar "subversión" en redes y crisis económica

El octavo congreso del Partido Comunista de Cuba, que marca la salida de Raúl Castro del poder, concluyó el sábado su segunda jornada de debates con énfasis en la economía, que encara su peor momento en casi 30 años, y vías para enfrentar la "subversión" en internet.

Unos 300 delegados del partido provenientes de todo el país se reúnen en La Habana para este congreso histórico, que inició el viernes a puerta cerrada y se extenderá hasta el lunes, con debates en transmisión diferida de la televisión estatal.

Los delegados, que representan a 700.000 militantes, están divididos en tres comisiones de trabajo: una dedicada a la economía; otra a actividades ideológicas; y la tercera a los dirigentes y el papel del partido en el país.

La primera de estas comisiones, dirigida por el primer ministro, Manuel Marrero, debatió las críticas planteadas el viernes por Raúl Castro, de 89 años, en su último discurso como líder del partido.

"La estructura productiva no logra satisfacer los niveles de demanda de la población", dijo Marrero, advirtiendo que se trata de "una cuestión de seguridad nacional".

Cuba vive una crisis de escasez de alimentos derivada del impacto de la pandemia del coronavirus y el reforzamiento del embargo de Estados Unidos, vigente desde 1962.

"A pesar del complejo escenario", el país no se ha "detenido en la búsqueda de soluciones a los actuales problemas", ni renunciado "a los planes futuros", dijo Marrero.

Esa responsabilidad recaerá en manos del presidente Miguel Díaz-Canel, de 60 años, que reemplazó a Raúl en la presidencia en 2018, y será designado el lunes primer secretario del partido.

- "Mayor dinamismo" -

En su informe central, Castro llamó a desterrar "las chapucerías y la improvisación, potenciar la productividad y la eficiencia" de las empresas estatales, que representan el 85% de la economía.

También llamó a "imprimir mayor dinamismo" a las inéditas reformas económicas que él mismo inició en 2008 con una cautelosa apertura al trabajo privado y la inversión extranjera, que han quedado inconclusas.

Sin embargo, advirtió que "hay límites" que no se pueden "rebasar porque las consecuencias serían irreversibles y conducirían a errores estratégicos y a la destrucción misma del socialismo".

Al respecto, Norman McKay, analista de la Unidad de Inteligencia de The Economist, consideró que "las reformas económicas liberalizadoras son una certeza, pero el ritmo de las mismas será lento, ya que el gobierno actúa con cautela, protegiéndose de los cambios que podrían socavar su control".

Algo que provoca malestar entre muchos cubanos sin acceso a dólares es la multiplicación de tiendas en divisas extranjeras. "Las ventas en moneda libremente convertible (dólares) son necesarias" y "perdurarán el tiempo que nos tome recuperar y fortalecer la economía", dijo Castro.

El encuentro del partido se celebra en un momento crítico, después de que la economía de la isla se desplomara 11% en 2020, su mayor caída desde 1993.

- A la "ofensiva"-

En momentos en que Cuba vive un boom de internet, Castro se refirió a "la mentira, la manipulación y la propagación de noticias falsas" en redes sociales que, según él, buscan afectar la imagen de una Cuba.

Al referirse a la "subversión" en las redes, el jefe del Departamento Ideológico del Partido, Víctor Gaute, explicó que hay que "librar esa lucha con efectividad" e "iniciativa" y "estar a la ofensiva".

De su lado, el poeta y ensayista Miguel Barnet, quien participó en la comisión de asuntos ideológicos, dijo: "Que no se confunda el enemigo, que no se confundan las redes sociales (...). Aquí la Revolución no está en las redes sociales, está en las calles".

La llegada del internet móvil (3G) a finales de 2018 permitió a los cubanos expresar sus demandas y hasta organizar manifestaciones en las calles, algo inédito en la isla.

Una veintena de activistas, periodistas independientes y artistas denunciaron este sábado en Twitter que la policía vigila que no salgan de sus casas, un recurso generalmente empleado para evitar sus encuentros.

rd/lp/mls