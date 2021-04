Pakistán.- El primer ministro paquistaní pide a Occidente tratar la blasfemia igual que el negacionismo del Holocausto

18/04/2021 Manifestantes del grupo islamista paquistaní Tehrik i Labaik Pakistán (TLP) que exigen la expulsión del embajador francés por las carucaturas de Mahoma. Al menos cuatro policías y tres manifestantes han muerto en las protestas contra Francia POLITICA ASIA PAKISTÁN RANA SAJID HUSSAIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Al menos cuatro policías y tres manifestantes han muerto en las protestas contra Francia



El primer ministro de Pakistán, Imran Jan, ha defendido que las ofensas religiosas contra el profeta musulmán, Mahoma, se traten en los países Occidentales igual que se trata de forma penal el negacionismo del Holocausto. Al menos cuatro policías y tres manifestantes han muerto en las protestas contra Francia.



"Los gobiernos occidentales deberían tratar a quienes insultan al Profeta (la paz sea con Él) de igual forma que a quienes niegan el Holocausto", ha afirmado Jan.



"Pido a los gobiernos occidentales que han prohibido los comentarios negativos sobre el Holocausto que utilicen el mismo criterio para penalizar la difusión deliberada de mensajes de odio contra los musulmanes y los insultos a nuestro Profeta", ha argumentado.



Jan ha realizado estas declaraciones en medio de la polémica por la ilegalización del partido islamista paquistaní Tehrik i Labaik Pakistán (TLP), que exigía la expulsión del embajador francés por el apoyo del presidente francés, Emmanuel Macron, a la publicación de las caricaturas de Mahoma.



Para Jan, "insultar al Profeta hiere a los musulmanes de todo el mundo". "Nosotros, como musulmanes, sentimos el mayor amor y respeto por nuestro por nuestro Profeta. No podemos tolerar tales faltas de respeto", ha publicado Jan en Twitter.



La ilegalización de TLP se materializó el pasado jueves tras días de violentas protestas en las que han muerto cuatro policías. Este domingo son tres los manifestantes fallecidos en los enfrentamientos y la Embajada francesa ha recomendado a sus conciudadanos salir del país.



"No vamos a enterrar a nuestros muertos hasta que el embajador francés sea expulsado", ha advertido un dirigente de TLP, Shafiq Amini, en un vídeo difundido por redes sociales.



Jan ha asegurado que la ilegalización de TLP no tiene que ver con sus ideas, sino con sus métodos, amparándose en la ley antiterrorista. "Utilizaron la violencia callejera y atacaron a la gente y a las fuerzas de seguridad", ha reprochado.