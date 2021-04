O'Ward gana la pole del GP de Alabama, la primera carrera de la Indycar 2021; Palou, tercero

Fotografía cedida este sábado por la IndyCar en la que se registró el auto del piloto mexicano Pato O'Ward, del equipo Arrow McLaren SP Chevrolet, durante las prácticas del Grand Prix de Alabama de la Indycar, en el Barber Motorsports Park de Birmingham (Alabama, EE.UU.). EFE/Chris Owens/IndyCar

Birmingham (Alabama, EE.UU.), 17 abr (EFE).- El joven piloto Pato O'Ward, convertido en la gran revelación de la temporada de la Indycar 2020 en la que concluyó cuarto en la clasificación final, ganó este sábado la pole en el Grand Prix de Alabama, primera prueba oficial del 2021.

O'Ward lideró el Firestone Fast Six con una vuelta de 1 minuto, 5.8479 segundos sobre el monoplaza Chevrolet No. 5 Arrow McLaren SP e intentará mañana, domingo, conseguir su primera victoria en la competición IndyCar durante la carrera de 90 vueltas que se va a celebrar en el circuito de Barber Motorsports Park.

La pole de O'Ward es la segunda que consigue en la competición después de haber logrado la primera, el año pasado en el mes de julio durante la segunda carrera en Road America.

"Siento que me he ganado un puesto en el deporte para luchar por podios y victorias", declaró O'Ward. "Hemos estado trabajando muy duro en la temporada baja y estamos haciendo clic", añadió.

Ward destacó a la televisión que "Todos en el equipo están trabajando bien juntos, y sabía exactamente lo que necesitaba para sacar el tiempo de los rojos (neumáticos alternativos de Firestone), especialmente. Solo teníamos que mantener el ritmo con los negros (neumáticos primarios de Firestone) porque pensé que éramos bastante fuertes".

El joven piloto mexicano de 21 años destacó que habían conseguido el objetivo y ahora tendrían que culminarlo con el triunfo.

"Lo hicimos y comenzamos desde la pole. Se siente bien. Estos chicos se lo merecen. Tenemos una carrera que ganar mañana", subrayó O'Ward.

El estadounidense Alexander Rossi, comenzarán en la primera fila con O'Ward después de su primera vuelta de 1:05.9177 con el No. 27 NAPA AUTO PARTS / AutoNation Honda.

Mientras que otro joven piloto, el español Alex Palou, de 24 años, comenzó su etapa con Chip Ganassi Racing siendo tercero, el mejor piloto de Ganassi, con un registro de 1:06.0538 abordo del monoplaza No. 10 SEGI.TV Honda.

El ganador de las 500 Millas de Indianápolis del 2018 y de la IndyCar Series del 2014, el australiano Will Power, saldrá cuarto con un registro de 1:06.1186 pilotando el monoplaza No. 12 Verizon 5G Team Penske Chevrolet.

El seis veces campeón de la serie y ganador de las 500 Millas de Indianápolis en el 2008, el neozelandés Scott Dixon, fue quinto con 1: 06.3976 abordo del No. 9 PNC Bank Grow Up Great Honda.

El veterano de la Fórmula Uno, el francés Romain Grosjean, que debutó como novato en la IndyCar con el No.51 Nurtec ODT Honda, ocupó el séptimo puesto para celebrar su 35 cumpleaños.

Su tiempo de 1:05.7643 en la segunda ronda de clasificación no le alcanzó para ganar un lugar en el Firestone Fast Six.

Otros novatos calificados fueron el tres veces campeón australiano de V8 Supercars Scott McLaughlin, duodécimo con el autómovil No. 3 PPG Team Penske Chevrolet, y el siete veces campeón de la NASCAR Cup Series, Jimmie Johnson, vigésimo primero abordo del monoplaza No. 48 Carvana Chip Ganassi Racing Honda.

O'Ward fue incluso más rápido durante la segunda ronda de clasificación que durante el Firestone Fast Six, ya que logró una vuelta récord de pista de 1:05.5019 para liderar su grupo.

Una repavimentación del circuito de 17 curvas y 2,3 millas (3,702 kilómetros) desde que la serie compitió por última vez en el pintoresco circuito en el 2019, junto con el desarrollo continuo del automóvil NTT INDYCAR SERIES y los neumáticos Firestone, ayudó a varios pilotos a superar el récord anterior de 1:06.6001 establecido por el francés Sebastien Bourdais, en la clasificación del 2016.

Rossi y Palou presagiaron sus buenas actuaciones en el Firestone Fast Six durante los entrenamientos. Palou fue el más rápido en el primero, mientras que Rossi marcó el ritmo de la segunda tanda.