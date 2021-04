Oposición rusa convoca manifestaciones en apoyo a Navalni para semana próxima

Omsk (Russian Federation), 21/08/2020.- Ivan Zhdanov, director of the Fund of EFE/EPA/MAXIM KARMAYEV/Archivo

Moscú, 18 abr (EFE).- La oposición rusa anunció este domingo protestas en varias ciudades rusas para el 21 de abril en apoyo al líder opositor, Alexéi Navalni, en huelga de hambre en prisión desde hace diecinueve días.

"Los acontecimientos se desarrollan de una forma muy rápida y muy desfavorable. No podemos esperar y posponerlo más tiempo", anunciaron los aliados de Navalni Iván Zhdanov y Leonid Volkov en un vídeo publicado en la web del opositor.

A finales de marzo el equipo de Navalni lanzó una campaña en la red para reunir a 500.000 personas dispuestas a salir a la calle para exigir la liberación del político.

A día de hoy la convocatoria ha sido apoyada por más de 450.000 ciudadanos.

Zhdanov y Volkov afirmaron en su vídeo que "existen circunstancias en las que hay que actuar rápido para no permitir que ocurra algo irreversible".

Según los colaboradores de Navalni, la vida del opositor "pende de un hilo", porque tiene graves problemas de salud y no puede ver a su médico de confianza.

La fecha de la convocatoria coincide con el día en el que el presidente ruso, Vladímir Putin, tiene previsto dirigirse a la Asamblea Federal con su discurso anual sobre el estado de la nación.

Navalni, de 44 años, se declaró en huelga de hambre el 31 de marzo pasado en protesta por la negativa de los servicios penitenciarios a ser examinado por un médico de confianza.

A su vez, las autoridades de la cárcel de la región de Vladímir, donde el líder opositor cumple una condena de dos años y medio, informaron de que los exámenes médicos a los que fue sometido Navalni a principios de abril demostraron que el estado del reo es satisfactorio.