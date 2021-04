Moreno y Lasso comienzan la transición en Ecuador con el foco en las vacunas

El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, ofrece una rueda de prensa el 12 de abril de 2021 en el hotel Dann Carlton de Quito (Ecuador). EFE/ José Jácóme

Quito, 18 abr (EFE).- El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y su sucesor, Guillermo Lasso, comenzarán este lunes una transición "ordenada, técnica y transparente", concentrados en avanzar en el proceso de vacunación, en momentos en que el país vive una delicada situación hospitalaria por la pandemia.

La cita tendrá lugar en torno a las 11.00 hora local (16.00 GMT) en el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, y comenzará con un saludo protocolario, para pasar después a reuniones privadas entre los gobernantes entrante y saliente.

En paralelo, sus vicepresidentes, María Alejandra Muñoz y Alfredo Borrero, mantendrán una reunión para analizar, principalmente, el proceso del plan de vacunación contra la covid-19.

Tras los encuentros privados, Moreno y Lasso se sumarán a la reunión conjunta de sus equipos, sumidos en un proceso de transición para que el nuevo Gobierno tenga toda la información "con total transparencia y compromiso democrático", según la Presidencia.

DELICADA SITUACIÓN HOSPITALARIA

"Ningún tema coyuntural es más importante que el proceso de vacunación y combate a la covid", dijo recientemente a Efe el ministro de Trabajo y encargado de la transición, Andrés Isch, al advertir que la vacunación está íntimamente ligada a la economía, en particular por la urgencia de reactivar los sectores productivos y restablecer las redes de bienestar social.

En la cita para la transición se hablará sobre el proceso de vacunación, que avanza lentamente, mientras la covid satura los hospitales del país, especialmente en Quito y Guayaquil.

Ecuador reporta más de 358.000 casos de covid-19 confirmados por PCR desde principios de 2020, además de 17.641 defunciones en el contexto de la pandemia: 12.677 confirmadas por el virus y 4.954 fallecidos "probables" por la enfermedad.

Quito es la ciudad más golpeada con 115.489 casos, seguida de Guayaquil que arrastra 31.122 contagios.

"Delicada situación del sistema sanitario en la ciudad, por más duras que sean las medidas debemos tomarlas para bajar la ocupación hospitalaria, al menos por unos 15 días, afortunadamente todas las autoridades están conscientes, esperamos la comprensión de la ciudadanía", escribió el alcalde de Quito, Jorge Yunda, en Twitter.

El alcalde no ofreció más detalles sobre su declaración respecto a la ciudad, donde al momento hay prohibición de circulación de vehículos desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana, así como control del aforo en locales y centros comerciales, entre otras medidas para evitar al avance de la covid-19.

También el secretario general de la Presidencia, Jorge Wated, se mostró partidario de endurecer las medidas.

A un internauta en Twitter que señalaba que "necesitamos confinamiento urgente", Wated le respondió: "Estoy de acuerdo, medidas más duras son necesarias".

VACUNACIÓN Y ECONOMÍA

Con más de 17 millones de habitantes, Ecuador avanza lentamente con el proceso de vacunación, que ha beneficiado hasta el momento a 514.151 personas, de las cuales 160.132 han recibido ya la segunda dosis.

Hasta el momento, Ecuador ha recibido alrededor de medio millón de vacunas de la firma estadounidense Pfizer, un millón de la china Sinovac y 84.000 de la británica AstraZeneca, esta última a través de la iniciativa internacional Covax.

El centroderechista Guillermo Lasso ha reiterado su oferta de campaña de vacunar a nueve millones de personas en sus primeros cien días de Gobierno, y "no solo por salud, sino también por la economía", dijo al sumar el combate a "la pobreza" y "el desempleo" a sus prioridades más inmediatas en un país afectado por una severa crisis económica.

Con su salida, el actual Ejecutivo nacional dejará al país con una deuda que bordeará los 70.000 millones de dólares (un 63 % de su PIB en 2019), que corresponden a deudas de anteriores Gobiernos y a préstamos asumidos en 2020 para tapar un gigantesco agujero fiscal originado por la pandemia.

Para Isch, Ecuador "logró sortear 2020, entre otras cosas, porque se mostró como un socio confiable y abierto al mundo", lo que le permitió obtener unos 8.000 millones de dólares en cómodos créditos.

Entre otras prioridades en el proceso de transición, mencionó también la seguridad interna y externa, así como compromisos de Ecuador con sus vecinos y otros países de la región para protegerse "mutuamente".