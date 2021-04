Marcelino: "Es un éxito llegar a las finales, pero luego hay que competirlas"

El técnico del Athletic Club, Marcelino García, durante el encuentro correspondiente a la final de la Copa del Rey que disputan frente al FC Barcelona en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE / Julio Muñoz.

Sevilla, 16 abr (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, confesó que el vestuario y él mismo se sienten "tristes y decepcionados" después de perder la final de Copa frente al FC Barcelona y subrayó que aunque "es un éxito llegar a las finales, luego hay que competirlas" y su equipo hoy no lo hizo.

"El Barça ha sido superior. Ha ganado de forma merecida y le felicitamos por ello. Para ganar una final hay que hacer mucho más de lo que hicimos en ésta", admitió el técnico asturiano en la rueda de prensa posterior el encuentro de La Cartuja.

Marcelino asumió también que, tanto en esta final como en la de hace quince días frente a la Real Sociedad, el Athletic "jugó muy por debajo del nivel que ya demostró" hace tres meses en la Supercopa.

"Es una evidencia y no tenemos que poner paños calientes. En la cabeza de los futbolistas estaba la máxima ilusión por ganar estas dos finales, peor no nos salieron las cosas y nos superaron. Hay que aceptarlo y trabajar para llegar a otra y competirla con un nivel de intensidad, carácter y ambición mayor que el que demostramos hoy",

"Soy el máximo responsable y por lo tanto e que tiene que asumir que seguro que hice muchas cosas mal para que el equipo no demostrara su calidad y un nivel competitivo que hace tres meses demostró contra el mismo equipo. Seguro que hice muchas cosas mal y por lo tanto me considero el máximo responsable de esta derrota", añadió el técnico.