Mandzukic, del Milan, renunció a su sueldo de marzo al estar lesionado

EFE/EPA/MATTEO BAZZI/Archivo

Roma, 18 abr (EFE).- El croata Mario Mandzukic, delantero del Milan y ex del Atlético Madrid o del Bayern Múnich, entre otros, renunció a cobrar el sueldo de marzo al no haber podido jugar por lesión, una decisión "de alto valor ético" por la que fue elogiado este domingo por el director deportivo milanista, Ricky Massara.

Llegado libre en el último mercado de enero tras acabar su contrato con el Al Duhail, Mandzukic solo pudo jugar cinco partidos con el Milan y estuvo de baja desde el 18 de febrero por una lesión muscular.

"Renunciar al sueldo es un gesto raro de un jugador que ha demostrado valores éticos y profesionales de alto nivel. Él lo siente mucho por no haber podido dar su aportación en el campo, pero en los últimos partidos tendrá al oportunidad de hacerlo", dijo Massara en los prolegómenos del partido liguero del Milan contra el Génova, en declaraciones a "DAZN".

El veterano croata, de 34 años, volvió a competir este domingo y propició, con un cabezazo desviado por Gianluca Scamacca, el gol del definitivo 2-1 a favor del Milan, segundo clasificado.